Детям и подросткам в Хабаровском крае летом разрешат погулять подольше

Впервые за десять лет преступность несовершеннолетних в Хабаровском крае снизилась на 65 процентов. Проанализировав ситуацию, власти региона решили продолжить курс на снижение этого показателя и изменить два краевых закона во благо подрастающего поколения.

ЦИФРЫ

Большую часть правонарушений - 62 процента - совершают подростки в возрасте 16-17 лет. И в основном это имущественные преступления - кражи, грабежи, вымогательства и тому подобное. Несмотря на снижение преступности несовершеннолетних, Хабаровский край удерживает 8-е место среди регионов России с наибольшим количеством несовершеннолетних преступников - в этом году 605 подростков 616 раз преступили закон.

Что же касается преступлений в отношении несовершеннолетних, то впервые в этом году отмечен спад на 43 процента. Хотя в 2017 году в крае число таких правонарушений увеличилось на 8,7 процента. Для сравнения: по России рост составил 32 процента, а по ДФО - 13,5 процента.

Чтобы в дальнейшем тенденция к снижению сохранялась, по мнению депутатов парламента, необходимо ввести дополнительные меры.

НИ МИНУТОЙ ПОЗЖЕ

С 2010 года в Хабаровском крае детям и подросткам нельзя находиться на улице и в общественных местах без взрослых с 23:00 до 6:00 часов. Гулять по ночам разрешалось с 16 лет. Пока ситуация остается прежней - проект закона принят лишь в первом чтении. Однако скоро обстоятельства могут немного поменяться: с 1 июня по 31 августа детям и подросткам не разрешат гулять без взрослых с 23:00 часов вечера до 6:00 утра, в остальные дни (с 1 сентября по 31 мая) - с 22:00 часов вечера до 6:00 часов утра. Кроме этого, находиться на улице без взрослых ночью можно будет с 18 лет.

- Возраст вызывал вопросы, но с другой стороны, мы должны понимать, что в 18 лет еще только заканчивают школу. Статистика показывает, что большинство преступлений совершаются в ночное и вечернее время. Поэтому для того, чтобы обезопасить детей, для того, чтобы не было противоправных действий среди них и в их среде, внесен этот законопроект, - отметила Ирина Штепа, председатель постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по социальной защите населения и здравоохранению.

ПЛАТИТЬ ПО СЧЕТАМ

Конечно, хватать всех детей, попавшихся правоохранителям в неположенное время, было бы абсурдом. Прежде всего, полицейские выяснят обстоятельства и, если ребенок не сможет объяснить свое нахождение в общественном месте поздно и без родителей, будет составлен протокол, который затем передадут в комиссию по делам несовершеннолетних.

- Случай рассматривается на комиссии с приглашением родителей и ребенка, взрослым разъясняется, какие положения в законе были нарушены, и таким образом происходит некий воспитательный процесс и плюс предупреждение, либо административное взыскание в виде штрафа до 500 рублей, - сообщила Наталья Мельникова, начальник управления координации отраслей социально-культурной сферы губернатора и правительства Хабаровского края.

Родители будут отвечать по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних детей».