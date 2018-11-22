«Оставлять людей жить в аварийных домах - преступление»: депутат Законодательной думы Хабаровского края

Аварийное жилье - едва ли не самая острая проблема, с которой сталкиваются жители Хабаровского края. Многие годами ждут ключей от новых квартир, стоя в очередях на переселение. И понятие «новый» в этом случае - не роскошь, а элементарный фактор безопасности. Чтобы разобраться в ситуации, в Законодательную думу пригласили заместителя министра ЖКХ края. Однако ясно стало только одно - аварийного жилья много, а денег мало. Всего в крае мечтают о переезде из разрушающихся домов более семи тысяч жителей. Примечательно, что большая часть из них живет в краевом центре.

ПОМОЩЬ ЗАДНИМ ЧИСЛОМ

Из федерального бюджета на переселение людей краю выделили 3,2 миллиарда рублей на период до 2024 года. Но этого объективно мало. Чтобы предоставить жильцам аварийных домов новые квартиры, региону нужно, по меньшей мере, 8 миллиардов. Разница большая.

- Позиция исполнительной власти нашего края исходит из того, что бюджет у нас дефицитный, соответственно надеяться можно только на федеральные деньги. В 2017 году у нас завершилась предыдущая программа по переселению граждан из аварийного жилья. Тогда ребром встал вопрос: что делать дальше, тем более, что процесс признания домов непригодными для жилья стал протекать в более активном темпе, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Евгения Арефьева, депутат Законодательной думы Хабаровского края. - Проблема в том, что федеральный аппарат при выделении денег на расселение людей учитывает данные, внесенные в ГИС ЖКХ на 1 января 2015 года. Это значит, что все, что мы делали после этой даты по выявлению и учету непригодного для проживания жилого фонда, уходит за горизонт неопределенного срока.

Евгения Вадимовна отмечает, что признание жилья аварийным - это все-таки непрекращающийся процесс. С течением времени все стареет и все теряет свои потребительские способности. Следовательно, каждый год в Хабаровском крае, как подснежники после зимы, будут появляться «новые» аварийные дома.

ЕСТЬ ИДЕЯ

Всего в Хабаровском крае 350 домов, которые уже признаны аварийными после 1 января 2012 года. В список попали Амурский, Бикинский, Ванинский, Верхнебуреинский, Комсомольский, Советско-Гаванский и Николаевский районы, а также Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. Все жильцы рассчитывают на переселение за счет федеральных денег, но как мы уже сказали выше, их намного меньше, чем нужно. Так что делать?

- У меня есть на то свое предложение. Его уже поддержали мои коллеги-депутаты. Кроме федеральных программ, у нас должна быть хотя бы небольшая, но своя программа, которая будет осуществляться за краевые деньги,- отмечает депутат Законодательной думы региона. - Опять же можно привести массу примеров сельских поселений, которые не в состоянии в принципе что-то построить без помощи, как организационной, так и финансовой. Мало того, что в селах нашего края, кроме, как в частном порядке, ничего не строится, так и плюс ко всему, специалистов, способных организовать этот процесс в таких населенных пунктах просто нет. Глава поселения в одиночку решить этот вопрос не может.

ЛЮДЯМ - ДОМА, БИЗНЕСМЕНАМ - ЗЕМЛИ

Чтобы решить проблему с переселением граждан из аварийного жилья, необходим комплексный подход, считает депутат. Краевой проект и федеральные деньги – это, конечно, хорошо, но нужно подключать все ресурсы, способные сдвинуть проблему с мертвой точки.

- Если затрагивать бизнес, то речь должна идти о государственно-частном партнерстве. Но чтобы предпринимателям заинтересоваться в подобных инвестициях, нужна денежная выгода. Задача бизнеса - зарабатывать прибыль, иначе это будет благотворительность, на которую не стоит надеяться, - обращает внимание Евгения Арефьева. - В истории, конечно, есть социально ответственные предприниматели, которые строили дома и переселяли туда людей из аварийного жилья, но это, разумеется, единичные случаи. В Великобритании с таких инициатив начинали свою карьеру великие политики позапрошлого века. Мы должны предоставлять бизнесу такие условия, чтобы и у них был интерес вкладывать свои деньги. Как пример, предоставлять им какой-то земельный участок, где он кроме домов для расселения людей, сможет развивать свое предпринимательство.

ОДНИМ ВЫСТРЕЛОМ - ДВУХ ЗАЙЦЕВ

- Другой вариант хоть и более быстрого решения вопроса, но ограниченного действия – выкуп краем нераспределенного жилья в проблемном долевом строительстве, что поможет решить в том числе и вопрос «обманутых дольщиков». Допустим, есть дом, в котором 150 квартир, часть из них уже продана, а часть осталась не задействована. Государство может купить оставшиеся квартиры и расселить в них жильцов аварийных зданий. Но это более точечный подход, - говорит депутат. - Механизм выкупа свободных долевых квартир пока находится в разработке. Стоит отметить, что в таком случае мы одним выстрелом убьем двух зайцев и решим проблемы, как с расселением, так и с долевым строительством.

В целом Евгения Арефьева уверена, что человеческая жизнь слишком ценна и коротка, чтобы в современном мире и в такой богатой ресурсами стране, как наша, тратить ее на борьбу с бытовыми трудностями – падающим на голову потолком, отсутствием питьевой воды и канализации, грибковыми стенами. А оставлять людей и дальше жить в таких домах и квартирах, по мнению депутата Законодательной думы, просто преступление.