Полтонны черной икры из Хабаровска задержали в Бурятии

Взяли болшегруз «Вольво» с полуприцепом на стационарном посту ГАИ в городе Слюдянке Иркутской области. Остановили фуру инспекторы ГИБДД, но в процессе осмотра к ним подключились специалисты областного Россельхознадзора которые круглосуточно там дежурят.

- Проверяющие обнаружили нелегальный груз – 500 килограммов черной икры, – которую пытались провезти из Хабаровска в Москву без соответствующих ветеринарно-сопроводительных документов, - рассказала Екатерина Петухова, сотрудник пресс-службы управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия. - Водитель сказал что везет икру из Хабаровска. Товар изъяли сотрудники полиции, сейчас они решают, что с ним делать и пытаются выяснить, кто отправлял деликатес и кому его должны были доставить.

Водитель полуприцепа привлечен к административной ответственности за нарушени ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов.

- Это уже не первый случай в этом году когда на посту в Слюдянке задерживают черную икру с Дальнего Востока. Буквально месяц назад там тоже изъяли 60 килограммов этого продукта. Кроме того в машине была красная икра и клешни крабов. Все это так же шло без документов но уже из Приморского края, сообщили в ведомстве.

Напомним, что не так давно в Комсомольске-на-Амуре задержали двоих скупщиков из Краснодара успевших заготовить и подготовить к отправке на запад страны целую тонну черной икры. Мужчины скупали ее у местных браконьеров.

В Москве килограмм этого продукта стоит от 40 до 90 тысяч рублей.