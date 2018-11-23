«Аллах поможет»: На Сахалине пациенты жалуются на врачей районной больницы

БЕЗ ОЧЕРЕДИ ТОЛЬКО В МОРГ!

Место действия - сахалинский поселок городского типа Смирных. Население чуть больше семи тысяч человек. У местных жителей уже давно сложилось особое отношение к здравоохранению. Сельчане даже шутят, что у них без очереди и бесплатно можно попасть только в морг, но никак не к нужному специалисту. Даже стихи посвящают этой теме... Муза у людей проснулась неспроста. Они устали терпеть отношение медицинского персонала центральной районной больницы.

- Все еще ужаснее, чем может показаться на первый взгляд. У нас просто невозможно попасть к специалисту на прием и получить квалифицированную помощь, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Светлана, жительница Смирных. - Вот у меня был случай. 20 лет не была у гинеколога, заболела и пошла в нашу районную больницу. Сперва я простояла в очереди порядка часа, потому что регистратура просто спит, сотрудники передвигаются, как сонные мухи. Вечно в поисках карт или еще чего-то. Это просто безумие какое-то. Потом по времени принимали только тех, кто на медосмотр пришел. В 12 часов врач встала и пошла на собрание. Оно было где-то до 13:30. Затем, естественно, обед. Я со своим сахарным диабетом прождала пять часов и так не попала в кабинет.

И это еще не все. Светлана рассказала, что не так давно ее соседка сломала руку и пошла в районную больницу к хирургу. Он ей сказал: «Ой, так это ушиб», рентген делать не стали. Несколько дней она лежала дома и рыдала от болей. Позже пошла на прием к другому специалисту и выяснилось, что у нее перелом.

- Знакомая рассказала еще одну историю, - продолжает пенсионерка Светлана. - Сидит она в этой же больнице, ждет пока оформят документы ее дочери. Слышит, как бабушки жалуются терапевту на боли, а он сложил руки, посмотрел на нее и сказал: «Аллах поможет!» Ну это же немыслимо!

К слову, не так давно в Смирныховской районной больнице побывал министр здравоохранения. Алексей Пак встретился с общественниками и главврачом. Как говорит Светлана, многие местные жители пытались встретиться с ним, но это не был прием граждан. Знакомая Светланы рассказала, что чиновник после переговоров остался доволен, оценив работу главврача и медицинского персонала на высоком уровне. Отчаявшиеся местные жители готовят письменное обращение с подписями, чтобы их наконец услышали.

«ЧТО ЗА БРЕД?!»

Чтобы разобраться в том, что происходит в стенах районной больницы, «Комсомолка» обратилась в региональный минздрав. Там заявили, что все сотрудники медицинского учреждения работают согласно трудовому законодательству и квалификационным требованиям.

- Что за бред?! Любой человек может распустить такие слухи. Министр выезжал в эту районную больницу, встречался с главврачом и группой общественников, - говорит Ксения Сахарова, руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Сахалинской области. - Ни о каких подобных вещах на встрече не говорили. Все жалобы, которые поступают от местных жителей, проверяются. Очереди по утрам у всех, но через два часа никого уже не было - всех пациентов приняли. Вопрос по перелому не поднимали, это, возможно, какой-то частный случай. Стоит отметить, что за два года в районную больницу были трудоустроены шесть специалистов: несколько хирургов, акушер-гинеколог, дерматовенеролог, врач ультразвуковой диагностики и терапевт.

В ведомстве заверили, что все проблемные моменты, касающиеся ситуаций в больницах, находятся у министра на особом контроле. Если же местные жители хотят рассказать о каких-то вопиющих нарушениях правил, то они смело могут записаться на прием граждан в министерство. Их двери всегда открыты.