Похитивший двухлетнюю дочь приморчанин может скрываться в Хабаровске

Сразу два дальневосточных региона оказались в центре событий из-за пропажи ребенка. 29-летний житель Находки несколько дней назад забрал двухлетнюю дочь и уехал в неизвестном направлении. Они будто сквозь землю провалились. Мама девочки забила тревогу. Заявление о пропаже Вардана Акопяна и Дарьи Тимошенко поступило в отделение полиции 20 ноября. Речь о малолетнем ребенке, поэтому оперативники отреагировали незамедлительно, подключив все службы и подразделения.

День. Два. Результатов никаких. На третьи сутки открылись новые обстоятельства. Ситуация усугубилась, потому что в сеть попало видео. Отец Даши снимает на камеру малышку, сидящую в такси. Примечательно, что «оператор» в какой-то момент поднимает телефон, и в объектив попадает панорама за окном. Там все хабаровчане с легкостью узнали железнодорожный вокзал дальневосточной столицы. Есть даже информация, что это видео мужчина отправлял матери девочки.

По некоторым данным, Вардан планирует увезти ребенка в Новосибирск, поэтому полицейские из Приморья направили ориентировки в подразделения транспортной полиции.

- В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения ребенка, - отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. -Сведений о том, что жизни и здоровью девочки может угрожать опасность, в настоящее время не имеется.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении девочки, просят обратиться в ближайший отдел полиции, а также по телефонам: 8(4236) 65-20-02, 69-67-44, 69-67-45, 66-12-02.