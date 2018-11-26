Застрявшие в Китае туристы спустя четыре дня вернулись в Хабаровск

День четвертый. Именно на столько продлился отпуск российских туристов, которые должны были прилететь из Китая в Хабаровск 22 ноября. Все из-за поломки двигателя самолета. Сперва пассажирам пришлось восемь часов сидеть в ожидании в аэропорту без еды и воды, спать на чем попало и надеяться, что скоро представитель авиакомпании объявит о вылете из Китая. Затем триста туристов переехали в гостиницы. И вот уже четвертый день многие из них находятся в Хайкоу нелегально, потому что их визы просрочились.

Восемь часов пассажиры задержанного самолета находились в аэропорту Китая, где не было ни еды, ни воды.Фото: Социальные сети

Даже в гостиницах, куда разметили сотни россиян, были проблемы с едой. Так выглядели их завтраки, обеды и ужины.Фото: Социальные сети

Авиакомпания «ИрАэро» 23 ноября заказала гидронасос, который должны были доставить из Лондона в Гонконг, а затем в Хайкоу на следующий день. Но что-то пошло не так. Детали не нашли. Именно по этой причине туристы, большинство из которых жители Хабаровского, Приморского края и Амурской области, оказались в заточении китайского города.

Спали туристы, где придется.Фото: Социальные сети

- Ожидается прибытие запчасти. Рейс, на котором будет доставлена запчасть, прибудет в Хайкоу 25 ноября в 15:00 по местнму времени. На замену запчасти необходимо около восьми часов. Так, ориентировочное время вылета рейса из Хайкоу 26 ноября в 02:00. Все пассажиры прибудут в Хабаровск 26 ноября в 09:30, - сообщили в авиакомпании «ИрАэро».

Кроме того, перевозчик обязуется взять на себя все расходы трансферных пассажиров до их конечного пункта. Организация принесла свои извинения пассажирам, которым пришлось испытывать неудобства из-за затяжного отпуска, и чтобы ожидание вылета не было таким изнурительным подарила туристам бесплатную экскурсионную программу.

Туристам даже пришлось записать на видео послание губернатору Хабаровского края и президенту страны, чтобы на их обратили внимание.Фото: Социальные сети

И вот, мучениям туристов пришел конец, обещания авиакомпании наконец выполнены.

- Самолет рейса 862 из Хайкоу совершил посадку в аэропорту Хабаровска в 12:08. По плану он должен был прилететь в 10:05 по местному времени, но произошла задержка из-за того, что воздушное судно вылетело из Китая с опозданием, - сказала «КП»-Хабаровск» Елена, оператор справочной службы Хабаровского аэропорта.

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