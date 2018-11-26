2018-11-26T09:23:56+03:00
Происшествия

Правительство Камчатки уволило чиновницу, предложившую «чпокнуть» инвалида дротиком

Женщина лишилась работы из-за комментариев на видео, опубликованном в интернете [видео]
Элина ОГАНЕСЯН
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Правительство Камчатки расторгло договор с чиновницей, предложившей «чпокнуть» инвалида дротикомПравительство Камчатки расторгло договор с чиновницей, предложившей «чпокнуть» инвалида дротикомФото: Социальные сети
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На прошлой неделе депутатов и работников правительства Камчатки заставил изрядно понервничать местный житель. Мужчина подъехал к правительству, достал обрез и начал целиться в сторону здания. К счастью, вахтер вовремя отреагировал - запер двери и вызвал росгвардейцев.

Позже выяснилось, что пенсионер, инвалид третьей группы, пришел к представителям власти за помощью, уверяя, что за ним следят. Его отправили на обследование в психдиспансер и завели уголовное дело.

Но не только сама ситуация стала предметом обсуждения. Все случившееся снимала на видео работница правительства.

На Камчатке мужчина со спрятанным в одеяло ружьем пытался зайти в здание правительства - часть 2..

- Это только дротиком, как животное. Чпок. Чтобы он отрубился. Потому что хрен его знает, что у него в голове, - комментировала женщина за кадром.

Начальство автора это видео тоже посмотрело и послушало. Даму быстро вычислили и уволили.

- С женщиной, которая комментирует видео, попавшее в сеть, расторгли гражданско-правовой договор, - рассказывает «КП»-Хабаровск» источник в правительстве Камчатского края. - Учитывая всю историю, которая развернулась вокруг нее, с точки зрения этики никто не распространяет ее должность.

Напомним, что пенсионер, который пришел к зданию правительства может избежать уголовного наказания, если обследование покажет, что он невменяем.

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