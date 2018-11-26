На Хабаровский край надвигается циклон со снегом и штормовым ветром

Начало рабочей недели порадовало жителей Хабаровского края теплой погодой. Но оказалось, что это затишье перед бурей, к нам приближается очередной циклон. Снег, метель и штормовой ветер придут на смену неестественно высоким для последнего осеннего месяца температурам. Сотрудники регионального МЧС предупреждают о том, что скорость ветра может достигнуть 20 метров в секунду.

- Сейчас циклон расположен над Амурской областью. 27 числа он прибудет на территорию Хабаровского края, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Светлана Агеева, синоптик дальневосточного УГМС. - Так, в большинстве районов пройдет снег. В южных районах осадки прогнозируются местами. Ветер усилится до 13-18 метров в секунду. Ночные температуры на юге края опустятся от -2 до -7 градусов, дневные будут варьироваться в пределах -1-6 градусов. На остальных территориях ночные температуры от -7 до -12 градусов, а дневные -5-10 градусов. 28-29 ноября, по нашим данным, в крае будет без осадков. Ночные температуры понизятся до 18-20 градусов мороза, а дневные до -11-16 градусов.

Разумеется непогода может стать причиной увеличения количества ДТП из-за гололеда. Не удивляйтесь, если на трассах будут вводиться ограничения движения. Это вынужденные меры для безопасности населения. Все силы и средства МЧС находятся в полной боевой готовности, чтобы оперативно локализовать последствия непогоды.