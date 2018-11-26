2018-11-26T12:46:14+03:00
Общество

Минюст Хабаровского края проводит проверку двухмиллионной доплаты к пенсии Вячеслава Шпорта

Документ появился в социальных сетях [фото]
Александра ШОПЕНКО
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Минюст Хабаровского края проводит проверку по поводу шестизначной доплаты к пенсии ШпортаМинюст Хабаровского края проводит проверку по поводу шестизначной доплаты к пенсии ШпортаФото: Александра ШОПЕНКО
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Служебную проверку организовало региональное министерство юстиции после широкого распространения в социальных сетях документов, согласно которым депутату краевого парламента Татьяне Мовчан полагается ежемесячный «бонус» к пенсии в сумме около 190 тысяч рублей, а экс-губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту, как озвучил источник, исходя из распоряжения, - два миллиона рублей.

Распоряжение о доплате к пенсии Татьяне Мовчан Фото: Социальные сети

Распоряжение о доплате к пенсии Татьяне МовчанФото: Социальные сети

Официальные представители «белого дома» отметили, что в данный момент выясняется, насколько «гуляющий» по просторам интернета документ о двухмиллионной доплате к пенсии господина Шпорта подлинный. Если же окажется, что это так, то будет тотальный пересмотр назначения таких надбавок.

Распоряжение о доплате к пенсии экс-губернатора Шпорта. Фото: Скриншот распоряжения

Распоряжение о доплате к пенсии экс-губернатора Шпорта. Фото: Скриншот распоряжения

В достоверности распоряжения по поводу надбавки к пенсии Татьяны Мовчан у регионального правительства сомнения нет.

Кстати, прокуратура дала ответ по поводу назначения все тем же господином Шпортом надбавок к пенсиям восьми членов правительства, которые подали в отставку сразу же после победы Сергея Фургала на выборах. Нарушений надзорное ведомство не обнаружило.

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