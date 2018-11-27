2018-11-27T05:37:07+03:00
Происшествия

В Хабаровске водитель иномарки обстрелял из травматического пистолета незнакомцев

Один пострадавший попал в больницу, второго пули не задели
Элина ОГАНЕСЯН
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Лихой южный: В Хабаровске водитель иномарки обстрелял из травматического пистолета курящих незнакомцевЛихой южный: В Хабаровске водитель иномарки обстрелял из травматического пистолета курящих незнакомцевФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Вечером 26 ноября двое жителей Южного микрорайона стояли возле дома на улице Панфилова и курили. Около девяти часов к подъезду подъехала темная иномарка. Водитель машины притормозил, чтобы спросить дорогу, однако в ходе беседы что-то пошло не так, начался спор. Словами разрешить ситуацию не вышло, владелец иномарки достал травматический пистолет и обстрелял обидчиков.

- В результате происшествия один из мужчин 1982 года рождения получил травмы. Сейчас он находится в больнице и проходит там лечение. Второго пули не задели, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Кирилл Блинов, руководитель пресс-службы УМВД России по Хабаровску. - Известно, что злоумышленник не проживает в одном доме с потерпевшим. По данному факту мы проводим проверку, в рамках которой установим владельца травматического пистолета. Также сотрудники ведомства разыскивают оружие и иномарку.

Кроме того, сейчас специалисты устанавливают степень тяжести травм, причиненных хабаровчанину. По предварительным данным, пули угодили ему в голову и предплечье.

По результатам проверки полицейские передали материалы коллегами из Следственного комитета. Как сообщает источник в ведомстве, по данному факту уже возбуждено уголовное дело по покушению на убийство.

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