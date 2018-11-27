«Ты ее никогда не увидишь»: Мама украденной девочки из Приморья уверена, что отец прячет дочь в Хабаровске

ДВА РЕГИОНА - ОДНА МАЛЫШКА

Больше недели Кристина, жительница Находки, не видела свою двухлетнюю дочь, которую забрал и увез биологический отец Вардан. Это случилось 19 ноября, когда родители гражданского супруга попросили забрать внучку понянчиться. Молодая мама сразу заподозрила неладное - свекровь вела себя странно, суетилась, торопилась со сборами, но Кристина допрашивать ее не стала, в конце концов, никаких вопиющих сигналов тревоги не было. Но материнское чутье не ошиблось - это был последний день, когда она видела свою Дарьяну.

Первый день. Бабушка уверяет, что Дарьяна катается с папой на машине, папа трубку не берет.

- Его родители и друзья говорили не паниковать, мол, покатаются и вернутся, но я себе места не находила, - рассказывает «КП» Кристина Тимошенко, мама похищенной девочки. - На следующий день была такая же тишина. Никто мне не говорил, где мой ребенок. Двадцать первого числа Вардан мне позвонил уже с другого номера. Я кричала, плакала в трубку, просила вернуть дочь. Он мне сказал, что находится в Хабаровске и отправил мне видео, где они вместе с Дарьяной проезжают мимо железнодорожного вокзала.

Тогда женщина и забила тревогу. Ориентировки на Вардана появились в социальных сетях, к поискам подключились хабаровские волонтеры. Кристина уверена, что Вардан хочет увезти их дочь в Армению.

МЕСТЬ ОТВЕРЖЕННОГО ОТЦА

Отношения с Варданом, по словам Кристины, уже давно были напряженными. Уже сейчас, складывая всю картину целиком, она понимает - такого поворота событий можно было ожидать. Перед тем, как увезти дочь, Вардан внезапно продал машину, видимо, срочно потребовались деньги.

- Мы с ним жили вместе около трех лет. Я забеременела от него, но отношениям между нами пришел конец. Постоянная ругань могла в дальнейшем повлиять на психику ребенка, поэтому я приняла решение расстаться с Варданом, - делится воспоминаниями Кристина. - После этого мы долгое время не общались. Когда я родила, из роддома меня забирала бабушка. Вардан Дарьяну даже не видел. Потом его родители пригласили меня к себе домой, чтобы посмотреть на внучку. Я выполнила их просьбу. Общение возобновилось. Видимо, Вардан решил вернуть меня любыми способами, и ему это удалось. Когда Дарьяне было месяцев шесть, мы сошлись, прожили вместе два дня и снова разошлись.

Несмотря на такие стихийные отношения, Кристина не препятствовала общению отца и дочки. А между тем Вардан вел себя агрессивно: разрезал ножом обивку входной двери ее квартиры, избивал Кристину до синяков. А дочь, как считает Кристина, мужчина похитил из мести, из-за отказа снова стать парой.

«У ТЕБЯ БОЛЬШЕ НЕТ МАМЫ!»

Прошло восемь дней. Никто из следователей и волонтеров так и не смог определить местонахождение отца, укравшего двухлетнюю девочку. Хотя сам Вардан активно звонит Кристине, отправляет ей аудио- и видеопослания. Несколькими из таких сообщений молодая мама поделилась с «Комсомолкой».

- Мама, мама! - слышен крик Дарьяны.

- У тебя больше нет мамы! - отвечает дочери Вардан.

- Он мне сказал, чтобы я забирала все заявления в полицию, удаляла публикации в сети, иначе я Дарьяну больше никогда не увижу, - говорит Кристина.

Вероятность того, что Вардан скрывается в Хабаровске, очень велика.

«Ты ее никогда не увидишь»: Мама украденной девочки из Приморья уверена, что отец прячет дочь в Хабаровске. ФОТО: УМВД России по Приморскому краю.

Если вы видели мужчину и девочку, изображенных на фотографии, или знаете, где они могут находиться, сообщите по телефонам: 8 (4236) 65-20-02, 8 (4236) 69-67-44.