2018-11-29T06:15:09+03:00
Общество

Информация о двухмиллионной доплате к пенсии Вячеслава Шпорта оказалась фейком

В документе конкретной суммы прописано не было, отметили в правительстве Хабаровского края
Александра ШОПЕНКО
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Двухмиллионная доплата к пенсии Шпорта оказалась фейкомДвухмиллионная доплата к пенсии Шпорта оказалась фейкомФото: Правительство Хабаровского края
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В пресс-службе правительства Хабаровского края опровергли информацию о шестизначной доплате к пенсии экс-губернатора Вячеслава Шпорта. Напомним, 27 ноября в социальных сетях появился документ, сопровождавшийся сообщением: бывший глава региона уйдет на заслуженный отдых с ежемесячным «бонусом» в два миллиона бюджетных рублей.

Согласно постановлению, доплата к пенсии «не должна превышать 1,8 денежного вознаграждения губернатора края на день прекращения им своих полномочий». А по заверениям «сетевых инсайдеров», вознаграждение господина Шпорта равнялось одному миллиону 180 тысячам рублей. Информация начала активно распространяться по сети и незамедлительно подпала под проверку.

- Ни о какой конкретной сумме, которую может получать экс-губернатор Вячеслав Шпорт, речи в документе не идет, - подчеркнули в пресс-службе регионального правительства.

Продолжается ли проверка, в «белом доме» сказать не смогли. Но стоит напомнить, что она началась после того, как наружу «всплыла» еще одна бумага за подписью Шпорта. В ней черным по-белому сказано: назначить депутату парламента Хабаровского края Татьяне Мовчан ежемесячную доплату к пенсии в размере 187 тысяч 338 рублей. Кстати, подлинность этого документа сомнения не вызвала.

Правдивой оказалась информация про надбавки к пенсиям подавшим в отставку после победы Сергея Фургала на выборах членам правительства. Свой вердикт озвучила Генпрокуратура - никаких нарушений надзорное ведомство не обнаружило.

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