Прокуратура «обезглавила» Комсомольск-на-Амуре

СТАТЬЯ ПРЕТКНОВЕНИЯ

Напомним, что сейчас должности главы города и руководителя администрации Комсомольска-на-Амуре занимает Андрей Климов. Этой осенью он добровольно сложил с себя обязанности, но будет оставаться на эти постах вплоть до 13 декабря 2018 года. Затем его сменят депутат городской думы и один из чиновников администрации, которые будут управлять муниципальным образованием вплоть до новых выборов.

Вся эта процедура записана в уставе Комсомольска-на-Амуре, точнее в его статье №28. Временно исполняющего обязанности главы уже назначили - им стал депутат гордумы Дмитрий Глушков, и.о. главы администрации города выберут на заседании местного парламента 12 декабря. Им, скорее всего, станет один из замов бывшего мэра.

Вроде все четко и понятно, если бы не одно «но». Статья 28 устава Комсомольска-на-Амуре противоречит федеральному законодательству, согласно которому полномочия главы города не могут перейти к депутату - только к должностному лицу местного органа самоуправления.

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

Прокуратура направила протест в комсомольский парламент, тот его проигнорировал, и тогда глава краевого надзорного органа обратился в суд с требованием признать эту статью не действующей.

С другой стороны в городской думе считают, что никаких противоречий в уставе Комсомольска нет.

- Во-первых, оспариваемая норма устава федеральному закону не противоречит, поскольку именно на нем и основывается, - считает Ася Еремкина, руководитель аппарата думы Комсомольска-на-Амуре. - Во-вторых, с учетом структуры органов местного самоуправления Комсомольска, только депутат может временно исполнять полномочия главы города.

Однако суд решил иначе: «Осуществление депутатом полномочий главы муниципального образования, возглавляющим местную администрацию, является недопустимым, поскольку, он одновременно будет являться членом представительного органа местного самоуправления, имеющего исключительные полномочия, и возглавлять исполнительно-распорядительный орган, подотчетный представительному органу. В то же время федеральным законодательством не предусмотрена возможность прекращения полномочий депутата в целях временного исполнения им полномочий главы муниципального образования» - говориться в постановлении Хабаровского краевого суда.

Другими словами, одной рукой распределять городские деньги, а другой тратить их нельзя — закон не позволяет.

16 ДНЕЙ НА РАЗМЫШЛЕНИЯ

В итоге иск прокурора Хабаровского края суд решил удовлетворить, а статью 28 городского устава признать незаконной. Теперь у городской думы Комсомольска остается несколько вариантов действий, либо обжаловать это решение в Верховном суде Российской Федерации, либо изменить устав.

Оба варианта достаточно продолжительные по времени, выборы нового главы смогут состояться только следующим летом (по закону должно пройти не менее полугода после досрочного прекращения его полномочий). Какой вариант выберут депутаты, пока неизвестно, но иск прокуратуры и решение суда поставили их в своеобразный цейтнот. До ухода Андрея Климова осталось всего 16 дней, назначенный на его место депутат Дмитрий Глушков, как выяснилось, не имеет права занимать эту должность, так что город вполне может остаться без главы, если народные избранники не подсуетятся.