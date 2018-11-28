Новогодние елки 2018-2019 в Хабаровске для детей

Новогодний праздник для детей начинается с утренников в садах и школах и продолжается на новогодних елках 2018-2019 в Хабаровске. Ребята хорошо отдохнут и наберутся новых впечатлений, если родители уже сейчас начнут планировать отдых. Чтобы мама и папам легче было сориентироваться и составить программу для своих детей редакция «КП» сделала подборку мест, где проведут новогодние елки 2018-2019 в Хабаровске.

УТРЕННИКИ В МЦ «АРЛЕКИН»

По следам Деда Мороза со Свинкой Пэппой, для детей в возрасте 1-4 года

Любознательная свинка – Пэппа – помогает Деду Морозу собраться на Северный полюс. Она ищет помощников – детей, которые пришли в гости!

В стоимость входит: представление на сцене с Пэппой и Снеговиком, дискотека с мыльными пузырями, подарок из рук Деда Мороза и Снегурочки, посещение аттракциона «Мадагаскар бэби».

Дедморозное приключение в Гравити Фолз, для детей в возрасте 5-7 лет

Диппер и Мэйбл вернулись в Гравити Фолз и даже немножко успели заскучать. А коварный Билл Шифр похитил Деда Мороза и праздник во всём мире под большой угрозой! Гости и главные герои собирают отряд смельчаков и отправляются спасать торжество.

В стоимость входит: представление на сцене с Диппером и Мэйбл, бумажная дискотека, подарок из рук Деда Мороза и Снегурочки, посещение аттракционов «Автодром», «Прыгающая звезда», «Иллюзион».

Новогоднее поручение для шоколадной фабрики, для детей в возрасте от 7 лет

Дед Мороз и Вилле Вонке разыскивают самых министров конфетно-шоколадных дел, которые проинспектируют на шоколадную фабрику и расскажут Деду Морозу, как там обстоят дела. Главное здесь не угодить в одну из ловушек проказников Умпа-лумпов!

В стоимость входит: представление на сцене с Вилли Вонкой и Зефиркой, бумажная дискотека, подарок из рук Деда Мороза и Снегурочки, посещение аттракционов «Прыгающая звезда», «Автодром», «Иллюзион».

Стоимость билета - 1200 рублей (ребёнок + 1 сопровождающий).

Телефон для справок: 76-66-06.

УТРЕННИКИ В ДЦ «ЛИМПОПО»

22, 23, 28, 29, 30 декабря и 2-3 января

Для детей от 2 до 5 лет, начало в 11:00.

Для детей старше пяти лет, начало в 17:00

Для посетителей также устроят «Серебряное шоу», а каждому маленькому гостю причитается подарок

Стоимость: 1000 рублей

Телефон для справок: 70-26-70.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ХАБАРОВСКА

С 12 декабря 2018 по 15 января 2019

Новогодний квест «В поисках Деда Мороза»» для детей в возрасте от 3 до 4 лет и от 5 до 6 лет.

В программе: преодоление полосы препятствий, хороводы вокруг елки и танцы вместе со сказочными героями.

Новогодний утренник для детей от года до трех лет.

В развлечениях задействованы и дети и родители.

Стоимость: 200 рублей взрослый, 100 рублей – детский.

Телефон для справок: 46-09-58.

ЦЕНТР ТУРИЗМА «ЮТА»

Новый год в стране чудес, для школьников 1-4 класс

В программе: шоу гигантских мыльных пузырей, иллюзионные номера, танцы со звёздами, азотное шоу небывалых масштабов, игры с дедом морозом и снегурочкой.

Телефон для справок: 209-200