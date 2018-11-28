Новогодние елки 2018-2019 в Хабаровске для детей
Новогодний праздник для детей начинается с утренников в садах и школах и продолжается на новогодних елках 2018-2019 в Хабаровске. Ребята хорошо отдохнут и наберутся новых впечатлений, если родители уже сейчас начнут планировать отдых. Чтобы мама и папам легче было сориентироваться и составить программу для своих детей редакция «КП» сделала подборку мест, где проведут новогодние елки 2018-2019 в Хабаровске.
УТРЕННИКИ В МЦ «АРЛЕКИН»
По следам Деда Мороза со Свинкой Пэппой, для детей в возрасте 1-4 года
Любознательная свинка – Пэппа – помогает Деду Морозу собраться на Северный полюс. Она ищет помощников – детей, которые пришли в гости!
В стоимость входит: представление на сцене с Пэппой и Снеговиком, дискотека с мыльными пузырями, подарок из рук Деда Мороза и Снегурочки, посещение аттракциона «Мадагаскар бэби».
Дедморозное приключение в Гравити Фолз, для детей в возрасте 5-7 лет
Диппер и Мэйбл вернулись в Гравити Фолз и даже немножко успели заскучать. А коварный Билл Шифр похитил Деда Мороза и праздник во всём мире под большой угрозой! Гости и главные герои собирают отряд смельчаков и отправляются спасать торжество.
В стоимость входит: представление на сцене с Диппером и Мэйбл, бумажная дискотека, подарок из рук Деда Мороза и Снегурочки, посещение аттракционов «Автодром», «Прыгающая звезда», «Иллюзион».
Новогоднее поручение для шоколадной фабрики, для детей в возрасте от 7 лет
Дед Мороз и Вилле Вонке разыскивают самых министров конфетно-шоколадных дел, которые проинспектируют на шоколадную фабрику и расскажут Деду Морозу, как там обстоят дела. Главное здесь не угодить в одну из ловушек проказников Умпа-лумпов!
В стоимость входит: представление на сцене с Вилли Вонкой и Зефиркой, бумажная дискотека, подарок из рук Деда Мороза и Снегурочки, посещение аттракционов «Прыгающая звезда», «Автодром», «Иллюзион».
Стоимость билета - 1200 рублей (ребёнок + 1 сопровождающий).
Телефон для справок: 76-66-06.
УТРЕННИКИ В ДЦ «ЛИМПОПО»
22, 23, 28, 29, 30 декабря и 2-3 января
Для детей от 2 до 5 лет, начало в 11:00.
Для детей старше пяти лет, начало в 17:00
Для посетителей также устроят «Серебряное шоу», а каждому маленькому гостю причитается подарок
Стоимость: 1000 рублей
Телефон для справок: 70-26-70.
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ХАБАРОВСКА
С 12 декабря 2018 по 15 января 2019
Новогодний квест «В поисках Деда Мороза»» для детей в возрасте от 3 до 4 лет и от 5 до 6 лет.
В программе: преодоление полосы препятствий, хороводы вокруг елки и танцы вместе со сказочными героями.
Новогодний утренник для детей от года до трех лет.
В развлечениях задействованы и дети и родители.
Стоимость: 200 рублей взрослый, 100 рублей – детский.
Телефон для справок: 46-09-58.
ЦЕНТР ТУРИЗМА «ЮТА»
Новый год в стране чудес, для школьников 1-4 класс
В программе: шоу гигантских мыльных пузырей, иллюзионные номера, танцы со звёздами, азотное шоу небывалых масштабов, игры с дедом морозом и снегурочкой.
Телефон для справок: 209-200