Четыре человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Хабаровске
В Хабаровске ищут виновника ДТП, который столкнулся сегодня утром с пассажирским автобусом. Авария произошла около 11 часов на пересечении Уссурийского бульвара с улицей Волочаевской.
Виновника ДТП в центре города разыскивают в Хабаровске.
Как сообщил источник «КП Хабаровск», автомобиль марки Toyota Allion ехал в одном ряду с пассажирским транспортом. Водитель иномарки решил перестроиться перед автобусом, в итоге последний столкнулся с легковушкой и отлетел в столб.
По предварительным данным, четверо пассажиров пострадали. Также известно, что предполагаемый виновник бросил свою машину и скрылся с места происшествия.
Мужчину уже разыскивают. На месте дорожной аварии работают сотрудники ГИБДД.