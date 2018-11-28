2018-11-29T06:15:09+03:00
Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Хабаровске

Виновник аварии бросил машину и сбежал, его ищет полиция [видео]
Ульяна КОСКИНА
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Четверо пострадавших: виновника ДТП разыскивают в ХабаровскеЧетверо пострадавших: виновника ДТП разыскивают в ХабаровскеФото: Социальные сети
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В Хабаровске ищут виновника ДТП, который столкнулся сегодня утром с пассажирским автобусом. Авария произошла около 11 часов на пересечении Уссурийского бульвара с улицей Волочаевской.

Виновника ДТП в центре города разыскивают в Хабаровске.

Как сообщил источник «КП Хабаровск», автомобиль марки Toyota Allion ехал в одном ряду с пассажирским транспортом. Водитель иномарки решил перестроиться перед автобусом, в итоге последний столкнулся с легковушкой и отлетел в столб.

По предварительным данным, четверо пассажиров пострадали. Также известно, что предполагаемый виновник бросил свою машину и скрылся с места происшествия.

Мужчину уже разыскивают. На месте дорожной аварии работают сотрудники ГИБДД.

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