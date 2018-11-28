«Комсомольск без мэра не останется» - Светлана Баженова, председатель городской думы

Напомним, что 13 декабря в городе Юности сменится глава муниципального образования. Вместо Андрея Климова, подавшего в отставку досрочно, это место временно должен будет занять депутат Дмитрий Глушков. Так решили на заседании городской думы, опираясь на устав города.

Однако сначала городской прокурор, а затем и прокурор Хабаровского края нашел нарушения в основном документе, по которому живет Комсомольск. В частности им не понравилась статья номер 28, в которой описана процедура замещения главы уходящего с поста досрочно.

В уставе указанно, что до выборов обязанности главы города должен занимать один из депутатов городской думы. Однако это противоречит федеральному закону, по которому человек, занимающейся утверждением бюджета, не может одновременно отвечать за его исполнение.

Прокуратура подала в суд и выиграла. Получается, что депутат Дмитрий Глушков, как и другие депутаты муниципального парламента, не может занимать должность, пусть даже временно исполняющего обязанности главы города. В то же время нынешний мэр Климов все равно должен будет уйти 13 декабря. Возник вопрос: кто же будет в этом случае управлять городом?

По мнению Светланы Баженовой, ничего страшного не произошло. Да, краевой суд удовлетворил иск прокурора Хабаровского края и признал статью 28 устава Комсомольска-на-Амуре не соответствующей федеральному законодательству. Но, во-первых, решение еще не вступило в законную силу, а во-вторых, сроки процедуры замены спорной статьи в уставе судом не определены, и значит все будет идти установленным порядком.

- Эта статья остается действующей пока решение суда не вступило в силу, - рассказывает Светлана Баженова, председатель городской думы Комсомольска-на-Амуре. - Мы сейчас обсуждаем, стоит ли подавать апелляцию, если мы это не сделаем, то с 19 декабря решение вступает в силу. После этого мы будем обязаны привести наш нормативный акт в соответствие с действующим законодательством. Так как суд не дал нам готовое решение — по какому пути пойти, то мы будем должны подготовить и обсудить проект решения и вынести его на публичные слушания. Это займет по меньшей мере полтора-два месяца. Затем опять собирается дума и рассматривает вопрос о внесении изменений в проект. Процесс не быстрый, и пока он будет идти, обязанности временно исполняющего главы города будет исполнять Дмитрий Глушков. Затем, как только статья 28 устава города будет приведена в соответствие с федеральным законом, мы выберем нового ВРИО.

Собственно кто же возглавит город после ухода Андрея Климова, решится этим летом во время муниципальных выборов.