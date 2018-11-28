2018-11-28T09:00:02+03:00
Общество

Сказала одна, уволили другую: Чиновница, предложившая «чпокнуть» инвалида, продолжает работать в правительстве Камчатки

Судьбу автора скандального комментария решит комиссия по этике [видео]
Элина ОГАНЕСЯН
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«Чпокнули», но не ту: Правительство Камчатки не расторгло договор с госслужащей, сравнившей инвалида с животным«Чпокнули», но не ту: Правительство Камчатки не расторгло договор с госслужащей, сравнившей инвалида с животнымФото: Социальные сети
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19 ноября житель Камчатки устроил настоящий переполох в региональном правительстве. Пенсионер подъехал к зданию, достал обрез, завернутый в одеяло, и направил оружие в сторону здания. Вахтер быстро закрыл дверь, вызвал полицию, и вооруженного мужчину увезли. Никакой стрельбы, никаких пострадавших. Позднее выяснилось, что задержанный пенсионер - инвалид третьей группы. Мужчина объяснил свой поступок так: убивать никого не хотел, просто просил помощи, потому что его преследуют. На него завели уголовное дело и отправили в психдиспансер.

Как это часто и бывает, не обошлось без человека, доставшего смартфон и записавшего инцидент на видео. Однако куда реже случается так, что само происшествие остается почти без внимания общественности, а вот комментарий к съемке перерастает в настоящий скандал.

На Камчатке мужчина со спрятанным в одеяло ружьем пытался зайти в здание правительства - часть 2..

- Это только дротиком, как животное. Чпок. Чтобы он отрубился. Потому что хрен его знает, что у него в голове, - такой комментарий слышен на видео, записанном из здания правительства Камчатки.

Тут же чиновникам градом посыпались жалобы и возмущения: «Какой цинизм!», «Как можно так говорить?!» и все в таком духе. Правительство быстро отреагировало, и сотрудницу, снявшую ролик, уволили даже без проведения служебной проверки. Она, как пояснили в ведомстве, не понадобилась - по углу съемки поняли, что это за кабинет и что за сотрудник.

- Договор расторгнут с автором видео. Нам удалось выяснить, как оно попало в сеть. Женщина работала в приемной краевого министерства финансов по договору гражданско-правового характера, - рассказывает источник «КП»-Хабаровск» в правительстве Камчатского края. - Она сказала, что сняла видео, отправила его мужу, он переправил его своим друзьям, а они опубликовали в социальных сетях.

Но следом всплыла интересная деталь - «чпокнуть» инвалида предложила не автор видео, а стоявшая рядом с ней в тот момент коллега.

- Фразу, которая звучала на видео, говорила не уволенная женщина. Ее произнесла программист из минфина, - продолжает собеседник. - После того, как станет понятно, при каких обстоятельствах была сказана фраза, не вырвана ли она из контекста, будет принято решение, как поступать с этой сотрудницей.

Сам инцидент, в частности, вольность в выражениях госслужащей, рассмотрит комиссия по этике. По словам источника «КП», программист сама в шоке от случившегося - она не видела, что коллега снимает видео, не предполагала, что «чпок» попадет в социальные сети и на нее обрушится гнев общественности. Ее коллеги не исключают, что женщина сама напишет заявление об увольнении.

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