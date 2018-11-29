Грипп и пневмония в Хабаровске: Как обезопасить себя и ребенка

ГИГИЕНА - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

За окном уже далеко не лето. Это значит, что не за горами вспышки заболеваемости. Несмотря на то, что порядка 280 тысяч жителей Хабаровска успешно прошли вакцинацию и получили прививки от гриппа, велика вероятность заболеть ОРВИ и внебольничной пневмонией. Тем более, чудо-укол - это, конечно, хорошо, но с болезнью нужно бороться комплексно. На это в очередной раз обратила внимание хабаровчан Татьяна Скорик, начальник управления здравоохранения администрации Хабаровска. И рассказала, как сейчас обстоят дела с инфекциями в дальневосточной столице, а также дала советы о методах профилактики.

- Еженедельно регистрируется от 3 до 3,5 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Среди пациентов в основном дети дошкольного и школьного возрастов. Ребята, которые не посещают детские сады, болеют ОРВИ намного чаще. Это говорит о том, что родители не уделяют должного внимания здоровью малышей, - говорит Татьяна Скорик. - Для того, чтобы ОРВИ не распространялась со скоростью света, нужно в обязательном порядке соблюдать меры личной гигиены. Речь в первую очередь о мытье рук. Не стоит забыть и про обработку помещений. Помните, что болезнь передается и воздушно-капельным путем.

Таким образом перво-наперво нужно обрабатывать средствами все предметы, которые находятся у детей в общем доступе. В каждом дошкольном и школьном учреждениях должны быть утренние фильтры, благодаря которым можно своевременно «обезоружить» болезнь.

ЗАБОЛЕЛ - В ОТГУЛ

Если в 2013 году в Хабаровске регистрировалось чуть больше одной тысячи случаев внебольничной пневмонии, то в этом году за 10 месяцев в больницу обратились уже 4,5 тысячи человек. По словам спикера, со стороны администрации приняты дополнительные меры по профилактике ОРВИ и внебольничных пневмоний.

- Мы направили документ во все организации, школы, детские сады с рекомендациями о том, чтобы инфицированные не посещали работу и учреждения для детей, - отмечает начальник городского управления здравоохранения. - В случае неисполнения, количество заболевших резко увеличится, и мы приблизим вспышку заболеваемости. Для того, чтобы контролировать ситуацию, в каждом дошкольном и школьном учреждении назначены ответственные, которые будут организовывать работы по утренним фильтрам.

По словам Татьяны Михайловны, в Хабаровске очень серьезная ситуация с внебольничными пневмониями. Каждую неделю регистрируются порядка 250 случаев заболевания. Отличается пневмония от ОРВИ инкубационным периодом. Тем она и страшна, потому что по внешним признакам их различить просто невозможно.

Чтобы не столкнуться с осложнениями, нужно своевременно изолировать больного и обратиться к врачу за квалифицированной медицинской помощью. Помните - нам всем нужно навсегда забыть о самолечении, иначе болезнь не победить.

НА ОШИБКАХ

Ежегодно врачи говорят о профилактике болезней и обращают внимание родителей на то, что дети стоят первыми в группе риска. Однако несмотря на это, хабаровчане приводят заболевших малышей в школы и сады, где болезнь распространяется с большей скоростью. На сегодняшний день из-за ОРВИ закрыты два класса в общеобразовательных школах и две группы в детский садах.

- В каждом классе заболело по 14 детей. Полностью еще ни одно учреждение не закрывалось, - говорит Татьяна Скорик. - Призываю родителей обращать внимание на состояние здоровья детей до того, как они приводят их в сады и школы. Еще советую в сезон болезни не водить детей в больницы, а вызывать врача на дом, потому что в поликлиниках много источников инфекции. Есть вероятность усугубить положение.

Напомним, что вспышка сезонных заболеваний регистрируется в ноябре-декабре. Если все будут соблюдать советы эксперта, то, возможно, нам удастся обойти стороной эпидемиологический период.