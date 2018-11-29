Аквапарк появится в Хабаровске через три года

В 2021 году в краевой столице пообещали открыть долгожданный аквапарк. Займет он площадь в 50 квадратных метров и, по заверениям подрядчиков, станет одним из самых крупных на Дальнем Востоке. Но, как водится, никуда аквапарк без торгового центра.

ТЦ на 83 тысячи квадратных метров строится уже сейчас на Пионерской улице. Первым посетителям двери откроются в сентябре 2019 года. Из новшеств - там появятся траволаторы - движущаяся бесступенчатая дорожка, стеклянные купола и девять кинозалов, в том числе и желаемый хабаровчанами IMAX. Обещают владельцы ТЦ собрать в одном месте десятки именитых мировых и российских брендов. Остальное, как и везде: кафе, рестораны, торговые площади на 129 арендаторов, продовольственный гипермаркет. По примерным подсчетам, ежедневно ТЦ смогут посетить 25-30 тысяч человек.

- Торговый центр, конечно, хорошо, но хабаровчан больше интересует аквапарк. Люди ждут его давно и с нетерпением, - сказал Сергей Кравчук, мэр краевой столицы. - Надеюсь, что их ожидания не обманут и торгово-развлекательная зона станет объектом притяжения не только жителей дальневосточного центра, но и его гостей.

Аквапарк отодвинули на вторую очередь, к его возведению приступят следующим летом. Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, объект вместит в себя несколько бассейнов с горками на 800 человек единовременно, искусственную волну для серфинга, «ленивую реку», сауны, SPA-комплекс и фитнес-зал. Кстати, купаться можно будет на крыше комплекса даже зимой - проектом предусмотрены теплые водные зоны. Все это будет соседствовать с гостиницей на 145 номеров.

На уличной территории комплекса появится парк с прогулочными дорожками и газонами, пляжем и набережной. А вдоль аквапарка появится дорога-дублер Пионерской. Предусмотрена и парковка на 1,2 тысячи машиномест.

Цена сего великолепия - десять миллиардов рублей.