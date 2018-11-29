За жизнь амурского тигра борются хабаровские ветеринары

В реабилитационном центре «Утес» пытаются спасти амурского тигра. Врачи поставили предварительные диагнозы, и они, к сожалению, неутешительны. Все может закончиться летальным исходом. Тем временем в центр выехал начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства минприроды края Юрий Колпак. Состояние зверя пока никак не коммментируют. Специалисты дадут информацию ближе к вечеру.

- В октябре хищник прошел курс по восстановлению работы пищеварительной системы и микрофлоры желудочно-кишечного тракта, - сообщил Юрий Колпак, начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства Минприроды края. - Лечение состояло преимущественно из иммуностимуляторов и антибиотиков.

Тогда к тигру вернулся аппетит, он стал реагировать опасливо на людей. Между тем, специалисты продолжили наблюдать за ним. Состояние зверя было стабильным, но потом стало резко ухудшаться. В настоящий момент проводится второй, более интенсивный курс, который, однако, пока не дал заметных результатов. У хищника нарушена координация и зрение.

- Прогнозы неблагоприятные. Тем не менее, пока существуют хоть какие-то шансы, ветеринары будут делать все, что от них зависит, -сообщил Сергей Арамилев, гендиректор центра «Амурский тигр». - Ситуация может закончиться летальным исходом.

Стало известно, что амурский тигр уже приходит в себя. Ранее его пришлось обездвижить, чтобы оказать необходимую ветеринарную помощь. Хищнику провели интенсивную терапию, проставили капельницы, чтобы он смог есть и пить.

- Специалисты продолжают наблюдать за тигром. Нам помогают коллеги из Приморского края, у них больше опыта в этом направлении, - сообщил Юрий Колпак, начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства Минприроды края. - Прогнозы пока делать рано. Это заболевание можно назвать чумой, а какой именно - предстоит выяснить в лабороториях. Сегодня у хищника еще раз взяли анализы.

Специалисты продолжают делать все возможное, чтобы зверю стало лучше.

Напомним, животное поступило к ветеринарам еще в октября этого года. Его обнаружили туристы на берегу реки Бикин. Хищник лежал на земле и полностью игнорировал людей. На место прибыли охотоведы, в итоге полосатого изъяли из дикой природы. Госохотнадзор доставил его в центр «Утес» в Хабаровском крае. Визуальных повреждений не нашли. Но с самого начала зверь отказывался от еды и только пил. Анализ крови показал наличие панлейкопении, вирусного заболевания, вызванного снижением иммунитета.