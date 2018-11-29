2018-11-29T08:55:56+03:00
Происшествия

В Хабаровске рецидивист зарезал дочь своей экс-возлюбленной

Родственники почти месяц искали пропавшую женщину [фото]
Элина ОГАНЕСЯН
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В Хабаровске рецидивист зарезал дочь своей экс-возлюбленнойВ Хабаровске рецидивист зарезал дочь своей экс-возлюбленнойФото: СУ СК России по Хабаровскому краю
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30 октября 42-летняя жительница Хабаровска ушла из дома и не вернулась. Сперва родственники не били тревогу, полагая, что женщина просто увлеклась c прогулками. Однако спустя две недели они решили обратиться в полицию. Результат оказался неутешительным - женщину нашли мертвой. По подозрению в убийстве задержали 54-летнего хабаровчанина. Раньше он жил вместе с матерью пропавшей женщины. Оперативники, которые собрали доказательства, смогли добиться от мужчины признания.

В день пропажи женщина пришла к обвиняемому домой, они вместе распивали горячительные, а потом она стала оскорблять хозяина квартиры. Тот не выдержал, достал самодельный нож и ударил знакомую.

В Хабаровске рецидивист зарезал дочь своей экс-возлюбленной Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

В Хабаровске рецидивист зарезал дочь своей экс-возлюбленнойФото: СУ СК России по Хабаровскому краю

- От полученного ножевого ранения женщина скончалась на месте. Злоумышленник принял меры к сокрытию следов преступления, - рассказывает Анна Шетилова, сотрудник пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю. - Где именно нашли женщину - мы не говорим в интересах следствия. Известно, что обвиняемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности. За совершения тяжкого преступления он отбывал наказания сроком 6 лет.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Ему грозит вплоть до пожизненного заключения.

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