Ледовые катки 2018-2019 в Хабаровске: расписание, цены на билеты

Отрицательных температур каждый год с нетерпением ждут любители активного зимнего отдыха. Пожалуй, самая излюбленная забава хабаровчан - катание на коньках. Да и выбор катков как в краевой столице, так и за ее пределами не маленький - подобрать ледовую площадку можно на любой вкус и кошелек. «Комсомолка» выяснила, где лучшие катки 2018-2019 в Хабаровске - открытые, крытые, ночные. Публикуем подробное расписание катков и цены на билеты.

Пока зима только вступает в права в краевой столице, поэтому открытые катки только заливают. В прошлом году их насчитывалось 11, средняя плата за вход/час катания была в пределах 150-200 рублей для взрослых и 50-100 рублей для детей. Надеемся, этой зимой цена не изменится, мы обязательно выясним этот момент как только катки начнут работать. Пока же мы остановимся на крытых ледовых площадках.

«Платинум арена»

Адрес: улица Дикопольцева, 12.

Расписание работы катка зависит от проходящих в спортивно-зрелищном комплексе мероприятий. Рекомендуем уточнить это момент заранее. Телефон для справок: +7 (4212) 21-21-10.

Стоимость:

До 18:00 часов: взрослый — 150 рублей/час, детский (до 10 лет) — 100 рублей/час.

После 18:00 часов: взрослый — 200 рублей/час, детский (до 10 лет) — 200 рублей/час.

Двухчасовое катание на коньках после 18 часов - 300 рублей для всех.

Прокат коньков: взрослый — 150 рублей для всех.

Заточка коньков: 100 руб.

Арена «Ерофей»

Адрес: улица Проточная, 4.

Расписание работы:

Суббота и воскресенье с 18:00 до 19:00 часов и с «0:00 до 21:00 часов.

Стоимость:

Вход - 200 рублей.

Взрослый — 200 рублей/час, детский (до 10 лет) — 150 рублей/час.

Аренда ледового поля — 20 000 рублей/час.

Заточка коньков — 200 рублей.

Телефон для справок: +7 (4212) 45-67-97, +7 (4212) 61-14-14.