2018-12-02T05:55:57+03:00
Происшествия

Пожар в автосервисе в Хабаровске: пострадали три иностранца, спасти удалось только одного из них

Выжившего погорельца уже доставили в больницу
Ольга КИВА
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Пожар в автосервисе в Хабаровске: пострадали три иностранца, спасти удалось только одного из нихПожар в автосервисе в Хабаровске: пострадали три иностранца, спасти удалось только одного из нихФото: Николай ХИЖНЯК
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В ночь с 1 на 2 декабря случился пожар на территории одного из автосервисов в Хабаровске. Пожарные расчеты прибыли на переулок Тихоокеанский и обнаружили, что горят два деревянных обшитых железом строительных вагончика.

- Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 4:28. Полностью потушить пожар удалось в 6:40. При осмотре места происшествия огнеборцы нашли двух мужчин без признаков жизни, еще один получил сильные ожоги, но был жив. Его вынесли на улицу и передали врачам скорой помощи. Пострадавшего доставили в больницу, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Предварительно известно, что погорельцы – граждане КНР. На данный момент идет проверка инцидента. Сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России и оперативно-следственная группа устанавливают причины происшествия и виновного. Для этого в ближайшее время специалисты проведут необходимые пожарно-технические экспертизы.

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