Полет длиною в тридцать лет: Пилот Хабаровского авиационно-спасательного центра признан лучшим в системе МЧС России

ЖИЗНЬ ЗА ШТУРВАЛОМ

Приземистый, с внимательным взглядом, обстоятельный. Андрей Синченко почти всю свою сознательную жизнь провел за штурвалом самолета. Точнее самолетов. Общий налет - более 5 тысяч часов, 30 лет практически ежедневных полетов. Еще подростком в пятнадцать лет он начал пилотировать Як-52 в аэроклубе, затем были истребители в харьковском летном училище, транспортники в полку, где проходил службу, а сейчас Андрей поднимает в воздух один из самых изящных летательных аппаратов современной России — амфибию Бе-200, которую называет ласково «ласточка».

Полет длинной в тридцать летФото: Борис КОКУРИН

- Я всегда знал, что стану именно летчиком, как отец, - рассказывает Андрей Синченко, командир воздушного судна - инструктор авиационного звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. - Поэтому и пришел в аэроклуб, а потом в летное училище. Вопросов, какую профессию для себя выбрать, даже не возникало — я себя видел только за штурвалом самолета. Хотел, конечно, стать истребителем, но жизнь так повернулась, что пришлось служить в транспортной авиации. Но я не о чем не жалею. Летаю до сих пор.

В МЧС пилот устроился 7 лет назад, закончив службу в военно-воздушных силах. Несмотря на тысячи часов проведенных в воздухе в Хабаровском авиаотряде он далеко не аксакал — есть летчики и с большим стажем. Вообще в авиации МЧС, говорят специалисты, авиаторы гораздо более опытные, чем в остальных структурах. Сюда приходят люди с огромным налетом, зачастую имеющие за плечами боевой опыт, не теряющиеся даже в самых сложных ситуациях. А они возникают достаточно часто. Чего только стоят вылеты на тушение лесных пожаров. Кто видел, как работает летающая лодка Бе-200 ЧС, тот поймет. Самолет проходит над пожаром очень низко, за секунды сбрасывает несколько тонн воды, затем снижается и на ходу, скользя по водоему, набирает воду в опустевшие баки, затем опять взлет, снова искусственный ливень и вновь посадка, и такая карусель может длиться достаточно долго. В пассажирской авиации принято аплодировать после каждой удачной посадки, которая считается одним из самых опасных маневров, у спасателей таких посадок только в течение часа несколько, вот только никаких аплодисментов они не ждут. Для них это обычная работа.

Полет длинной в тридцать летФото: Борис КОКУРИН

- Летать приходится довольно низко, - делится лучший летчик-спасатель МЧС России. - пятьдесят, сто метров, часто при очень плохой видимости — там же пожар. Иногда заходишь на посадку для того, чтобы набрать воды и даже не видишь озера из-за дыма. Приходится летать в холмистой или горной местности с перепадами высот. Зачастую летишь и не знаешь, что тебя ждет на месте, приходится даже менять план полета прямо «на ходу». В районе есть водоем, чтобы набрать воды, но оно может быть мелким, может не подходить по размеру, может быть сильно замусоренным — тогда импровизируем, задачу-то надо выполнить в любом случае.

КАК МОЖНО УЕХАТЬ ОТСЮДА?

Андрей родился на Украине, в Краматорске, отец с Луганщины, мать из города Василькова. На Дальний Восток попали в связи с переводом отца на новое место службы. В 1980 году семья переехала на Камчатку, три года жили на полуострове, затем отца перебросили в Хабаровск. Город так понравился, что покидать его уже не захотелось.

Полет длинной в тридцать летФото: Борис КОКУРИН

- Отец правда хотел переехать, вернуться на родину, а у нас с мамой даже мыслей таких не возникало, - улыбается Андрей. - Это же Дальний Восток, как можно отсюда уехать? В общем папе пришлось остаться здесь, с нами. Сколько нас не уговаривали переводиться на запад я все время отказывался. Хабаровск это наш дом, здесь мне очень нравится: здесь зима — так зима, лето — так лето. Тайга, природа, рыбалка.

Андрей страстный рыбак, едва удается улучить свободную минутку берет удочки и на природу. Второе его увлечение — сборка моделей военных самолетов. Одно плохо переживает пилот места для этого хобби не хватает, не в сервант же их ставить? Там опасно, пройдется жена тряпкой — пыль вытереть — пиши пропало, обязательно какая-нибудь антенка на модели потеряется. А в боевой авиации пусть и игрушечной всегда должен быть порядок. Но большую часть времени, конечно, занимает работа — полеты.

Полет длинной в тридцать летФото: Борис КОКУРИН

Во время пожароопасного периода сутками приходится дежурить на аэродроме, команда на вылет может последовать в любую минуту. То лес горит, то люди потерялись везде без самолетов как без рук. Впрочем о такой службе Андрей не жалеет. Полеты — это его жизнь и без них он своего существования уже не мыслит.