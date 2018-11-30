2018-11-30T09:17:56+03:00
Общество

Похищенную отцом двухлетнюю девочку из Приморья нашли в Хабаровском крае

Мужчина скрывался вместе с малышкой в Советской Гавани, в 1400 километрах от родной Находки
Элина ОГАНЕСЯН
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Похищенную отцом двухлетнюю девочку из Приморья нашли в Хабаровском крае. ФОТО: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.Похищенную отцом двухлетнюю девочку из Приморья нашли в Хабаровском крае. ФОТО: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
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19 ноября житель Находки забрал двухлетнюю Дарьяну и уехал в неизвестном направлении. Мама девочки обратилась в полицию, потому что была уверена в том что, бывший гражданский муж пытается вывезти их дочь за границу. Примечательно, что мужчина в принципе выходил на связь, периодически звонил Кристине, маме ребенка, и сообщал о том, где он сейчас находится, запугивая тем, что она больше никогда не увидит малышку. Как-то он ей отправил видео, в кадр попал железнодорожный вокзал Хабаровска, тогда Кристина поняла, где нужно искать бывшего сожителя и дочь.

Прошла неделя. Никакой точной информации том, где именно находится похититель и ребенок, не было. И вот накануне свершилось чудо.

- Местонахождение жительницы города Находки 2017 года рождения и ее отца 1989 года рождения, ранее объявленных в розыск, установлено. Угрозы их жизни и здоровью нет, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как оказалось, Вардан, биологический отец Дарьяны, скрывался в Советской Гавани, в 1400 километрах от родной Находки.

- Спасибо большое за переживания, всем волонтерам и сотрудникам полиции. Доченька моя нашлась. Завтра она, скорее всего будет дома, - опубликовала на своей странице в сети Кристина, мама девочки.

По факту похищения ребенка возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание - пять лет лишения свободы.

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