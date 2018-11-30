Транспортный налог и спорт в районах: Молодые парламентарии пообщались с первыми лицами Хабаровского края

Молодым парламентариям Хабаровского края выпала возможность пообщаться «без галстуков» с губернатором региона, председателем парламента и депутатами Госдумы. О чем разговаривала молодежь с первыми лицами - в материале «КП».

Встреча проходила в рамках уже традиционного Форума молодых парламентариев. Двухдневное событие объединяет депутатов и членов молодежных организаций. Форум помогает обмениваться опытом, взаимодействовать, показывать положительные практики районов и знакомиться молодым и инициативным.

- Основной результат предыдущего форума - увеличилось количество молодых депутатов в районах. Их было порядка 270, последние выборы показали, что молодежь у нас очень активная, востребована, ее идеи и желания лучше жить воспринимаются, в том числе, избирателями. Сейчас мы имеем 404 молодых народных избранника в возрасте до 35 лет. Я часто обращал внимание глав районов и председателей собраний депутатов на то, чтобы они как можно активней работали с молодежью. Она должна учиться и понимать общественные процессы в крае, - отметил Сергей Луговской, председатель парламента Хабаровского края.

Транспортный налог и спорт в районах: Молодые парламентарии пообщались с первыми лицами Хабаровского краяФото: Александра ШОПЕНКО

«ЖЕЛЕЗНЫЙ КОНЬ» УЖЕ НЕ ТОТ

Автомобильная тема затрагивает уже не только молодежь. Транспортный налог - головная боль для владельцев авто. Уплачивается он исходя из мощности двигателя, но, будем честными, специфика Дальнего Востока - подержанные иномарки. После десяти лет автомобиль не имеет указанных заводом мощностей, а транспортный налог от этого не меняется.

В этой связи молодые парламентарии выступили с предложением: сделать дифференциацию на транспортный налог на машины старше десяти лет. С вопросом пообещали разобраться депутаты Госдумы и председатель парламента Хабаровского края.

Транспортный налог и спорт в районах: Молодые парламентарии пообщались с первыми лицами Хабаровского краяФото: Александра ШОПЕНКО

- Мы посмотрим на уровне Законодательной думы, это, в принципе, региональный налог и мы даем некоторые преференции отдельным категориям граждан, но он требует корректировки. Мы ваше предложение берем, даем поручение посмотреть, как можно сделать так, чтобы не нарушить, в том числе, и соглашение по взаимодействию с федеральным Министерством финансов. А вот в отношении категорий - десять лет и старше - мы можем заняться, это наша прерогатива, - сказал Сергей Луговской.

СПОРТ НУЖЕН ВСЕМ

Больше всего вопросов было задано молодыми депутатами из районов края, и, естественно, они были посвящены наболевшим темам. К примеру - строительство спортивных площадок. Почему возник этот вопрос? Ответ прост - в этом году заканчивается программа «Газпром-детям», благодаря которой построено три физкультурно-оздоровительных комплекса, один ледовый дворец спорта и порядка полусотни спортивных площадок по всему краю.

- Что будет в 2019 году? Еще много поселений, которые нуждаются в постройке новых спортплощадок, - спросил Владимир Парфенов, заместитель председателя собрания депутатов Амурского района.

Транспортный налог и спорт в районах: Молодые парламентарии пообщались с первыми лицами Хабаровского краяФото: Александра ШОПЕНКО

Вопрос щепетильный, будет ли новая программа и новый-старый спонсор - непонятно, уход Газпрома пока не окончательный. Кстати, можно поработать и с крупными компаниями в районах.

Еще один вариант - действовать через главу района. В полномочиях последнего выйти на правительство и предоставить внятное, четкое и проработанное предложение с готовыми проектами, определенными источниками финансирования и так далее.

ШКОЛА ЕСТЬ, САДИК ГДЕ-ТО

Еще один вопрос, который заставил активизироваться уже губернатора, прозвучал из Хабаровского сельского района.

- Детский садик есть в селе Заозерное, в Матвеевке его нет, но есть школа на 80 человек, в которой учится в два раза больше ребят. Здание деревянное, ему почти 100 лет. Построили школу в Тополево, проблема не решилась вообще, - сказал депутат Василий Харитонов и добавил - между Зазорным и Матвеевкой порядка 20 километров пути, а от Матвеевки до Тополево можно добраться только на двух-трех автобусах.

- Мы ваш вопрос записали, буду спрашивать с глав районов, – ответил Сергей Фургал, глава региона. - Я поставлю задачу, чтобы они подготовили и предоставили данные о детсадах и школах - есть дефицит, где находится, в каком состоянии.

Транспортный налог и спорт в районах: Молодые парламентарии пообщались с первыми лицами Хабаровского краяФото: Александра ШОПЕНКО

ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВ

Подходящий к концу 2018 год в Хабаровском крае прошел под эгидой молодежи. В регионе по этому случаю начал работу фонд губернаторских грантов, его общий фонд - 25 миллионов рублей.

- По своей зоне ответственности хочу сказать, что проектов и идей у ребят намного больше. Есть ли возможность на следующий год увеличить фонд, потому что молодежь предлагает реально хорошие инициативы, - спросил Андрей Максименко, общественный советник мэра Хабаровская по делам молодежи.

Парламентариев уверили: меньше фонд не станет точно и в зале раздались аплодисменты. Есть ли возможность его увеличить - власти будут смотреть с региональным минфином. А парламент обещал молодежные инициативы поддержать.

- У нас очень много программ, которые реализуются с поддержкой и при активном участии, прежде всего, молодых парламентариев. Это и территориальное общественное самоуправление, и поддержка местных инициатив, на которые выделяется реальные деньги и которые требует взаимодействия, контроля и совместного с молодежью управления, - резюмировал Сергей Луговской.