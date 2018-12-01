Столкновение иномраки и фуры в Комсомольске: Автокатастрофа унесла жизни трех человек

Многотонный грузовик буквально смял легковое авто в районе АЗС в Комсомольске-на-Амуре. У водителя и пассажиров иномарки практически не было шансов - все они погибли. Японку покорежило настолько сильно, что пришлось вызволять тела с помощью специального оборудования.

Автомобиль марки Toyota Corsa с двумя женщинами и мужчиной в салоне поворачивал налево на автозаправку. В это время по встречной полосе ехал многотонный грузовик MAN. Водитель легковой машины решил не предоставлять преимущество фуре, и начал совершать маневр, который оказался последним в жизни шофера и его спутниц. После столкновения грузовик протащил японку несколько метров.

Столкновение иномраки и фуры в Комсомольске: Автокатастрофа унесла жизни трех человекФото: Социальные сети

Смертельное ДТП произошло в минувшую пятницу (30 ноября) утром. Очевидцы сообщают, что из-за автокатастрофы в Северном районе Комсомольска образовалась большая пробка, а на дорогу разлился бензин, который смыли пожарные.

Главк краевого ГИБДД проводит проверку по факту случившегося.