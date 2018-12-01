В водосточной канаве в районе остановки «Полярная» местные дачники нашли мешки с останками забоя домашнего скота, по большей части - баранов. Жуткий «клад» состоял из шкур, конечностей и рогов.

Десятки мешков с копытами и внутренностями скота нашли в канаве на окраине Хабаровска. Фото: Владимир Сидоров

- Мы выяснили, что в этом районе находится несколько фермерских хозяйств, там же скот пасут и забивают, - рассказал «КП-Хабаровск» Владимир Сидоров, координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ. - По всем правилам отходы такого класса опасности должны утилизироваться по договору со специализированными организациями.

Наличие таких контрактов у местных фермеров проверит Россельхознадзор. Кто устроил экологическое бесчинство - будут разбираться специалисты. Ясно одно: свалку, от которой кровь стынет в жилах, необходимо ликвидировать в кратчайшие сроки. Ответственность за это несет нарушитель, если поймать за руку никого не удалось, то убирать отвратительную свалку будет собственник земли.