Юный парашютист разбился на Сахалине

В первый день календарной зимы на Сахалине разбился воспитанник Центра технических видов спорта. По предварительным данным, парню было 14 лет и с парашютом он прыгал впервые после прохождения теоретического курса.

Траггедия произошла на аэродроме «Пушистый» Корсаковского района. По непроверенным данным, у парня не раскрылся основной парашют. Открылся ли запасной купол - неизвестно.

Подросток упал с высоты, прибывшие на место медики констатировали смерть. Прокуратура Сахалинской области по данному факту организовала проверку.

В Центре технических видов спорта от комментариев отказались, сославшись на отсутствие директора.