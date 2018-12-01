2018-12-01T08:30:02+03:00
Происшествия

Юный парашютист разбился на Сахалине

Это был первый прыжок несовершеннолетнего парня
Александра ШОПЕНКО
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Юный парашютист разбился на СахалинеЮный парашютист разбился на СахалинеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В первый день календарной зимы на Сахалине разбился воспитанник Центра технических видов спорта. По предварительным данным, парню было 14 лет и с парашютом он прыгал впервые после прохождения теоретического курса.

Траггедия произошла на аэродроме «Пушистый» Корсаковского района. По непроверенным данным, у парня не раскрылся основной парашют. Открылся ли запасной купол - неизвестно.

Подросток упал с высоты, прибывшие на место медики констатировали смерть. Прокуратура Сахалинской области по данному факту организовала проверку.

В Центре технических видов спорта от комментариев отказались, сославшись на отсутствие директора.

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