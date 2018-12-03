Зима изменила погоду в Хабаровске с минуса на плюс

В Хабаровске 3 декабря, а уличные термометры показывают плюсовую температуру. Нет, это не обман зрения и стучать по градуснику не обязательно – он не сломался. В регион пришел циклон, который принес с собой теплый воздух и обеспечил аномально теплое начало зимы в дальневосточной столице. Правда, всего на один, но такой прекрасный день.

Абсолютный температурный максимум 3 декабря в Хабаровске был достигнут в 1980 году - тогда воздух прогрелся до плюс трех градусов. В этот раз, как считают синоптики, побить рекорд не получится, однако прогноз погоды в телефонах многих говорит об обратном. Что ж, посмотрим, а пока специалисты говорят о двух градусах выше нуля и небольшом снеге вечером и ближе к ночи.

И столь аномальная температура установилась не только в Хабаровске. Теплом наслаждаются жители Вяземского, Бикина, села Троицкое, Биробиджана и Советской Гавани. Кстати, нормальная температура для начала декабря в Хабаровске в среднем должна быть ниже на восемь-десять градусов: ночью 15-20 со знаком минус, днем - 8-13 ниже нуля.

Тем временем в других районах свирепствует непогода. По сообщению пресс-службы главка МЧС России по Хабаровскому краю, на севере региона сильный снег, ветер по долинам рек достигает 10-16, а на побережье Охотского моря – 15-20 метров в секунду. Из-за этого даже для междугородних автобусов сегодня закрыта комсомольская трасса.

- Четвертого декабря уже характер погоды изменится. Будет хоть и без осадков, но ветрено. Температура воздуха утром составит 9-11 градусов со знаком минус, днем - 8-10 мороза. А вот в дальнейшем ожидаем резкое похолодание. Ночные температуры понизятся до 20 градусов, дневные доберутся до отметки в 15-22 градусов ниже нуля с ветром, - рассказала Светлана Агеева, начальник регионального Гидрометеоцентра.

Холод, как отметил специалист, будет сравним с январскими морозами.