Огонь унес жизни матери и двоих детей в Хабаровском крае

В селе Большая Картель в Комсомольском районе произошла трагедия – почти вся семья заживо сгинула в пожаре в частном доме, отравившись дымом. По предварительной версии, пожар начался в пристройке, где хранилась картошка. На ночь жители дома включали там обогреватель.

Происшествие случилось ночью 3 декабря. Глава семейства отправился на дежурство, дома осталась жена с двумя детьми 2007 и 2009 годов рождения. Пожар они заметили поздно, а огонь стремительно поглощал старенькое строение из бруса. Как сообщили в главном управлении МЧС по Хабаровскому краю, шансов спастись у матери 1989 года рождения с детьми практически не было. Когда домочадцы проснулись - вокруг уже бушевал пожар. Женщина лишь успела вызвать огнеборцев.

Сложность заключалась и в том, что от села до профессиональных подразделений пожарной охраны порядка 15 километров. Первыми на помощь кинулись огнеборцы при местной войсковой части. Прибыв на место, они с ужасом обнаружили, что дом полностью охвачен огнем. Пламя бушевало на площади 56 квадратных метров. Полностью ликвидировать пожар удалось только к четырем часам утра.

Точные причины возгорания в данный момент устанавливаются. Региональное управление СК России возбудило уголовное дело. Для оказания психологической помощи родственникам погибших в село направлен специалист краевого МЧС.

МЧС НАПОМИНАЕТ

С наступлением холодов особое внимание необходимо обращать на электроприборы и печное оборудование. Настоятельно рекомендуется следить за их исправностью и не оставлять без присмотра, а уж тем более работающими на ночь. Чтобы избежать пожара, также нужно следить за исправностью электропроводки, не пользоваться поврежденными приборами и розетками.

В одну розетку не рекомендуется включать сразу несколько мощных приборов. Иначе электросеть будет перегружена, что приведет к неприятным или трагическим последствиям.

В постели ни в коем случае нельзя употреблять спиртные напитки и курить. Открытые источники огня в помещении также использовать категорически запрещается.

В случае пожара самое главное сохранять спокойствие и первым делом обратиться в экстренные службы по телефонам 101 или 112.