2018-12-04T07:11:15+03:00
Общество

Работникам «Аркаима» в Ванинском районе начали выдавать трудовые книжки

Более четырех месяцев сотрудники завода не могли получить документы для трудоустройства, постановки на учет в службу занятости и оформления социальных выплат
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Сергей Луговской проводит прием граждан в Советской Гавани.Сергей Луговской проводит прием граждан в Советской Гавани.Фото: Законодательная дума Хабаровского края
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Проблемы возникли ещё летом нынешнего года, когда на «Аркаиме» начался процесс по смене собственника.

Вопрос соблюдения прав работников деревоперерабатывающего предприятия был поднят на личном приёме граждан в общественной приёмной «Единой России» в городе Советская Гавань, который провёл председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской. К нему обратилась жительница города, которая семь лет отработала на «Аркаиме».

Женщина в этом году ушла в отпуск в связи с рождением третьего ребёнка. Сейчас малышу уже три с половиной месяца. Всё это время многодетная мать пыталась найти и получить трудовую книжку, которая необходима для начисления пособия по рождению ребёнка.

- Дело в том, что эту социальную выплату нужно оформить до того момента, когда ребёнку исполнится полгода. Время уходит, а я даже не знала, где находится моя трудовая – на предприятии, у новых собственников или где-то ещё. Никто мне не мог дать ответ на этот вопрос», - рассказала заявительница.

После вмешательства председателя Законодательной Думы Сергея Луговского выяснилось, что трудовые книжки работников «Аркаима» находятся в следственном отделе по Ванинскому району Следственного управления Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю.

- Трудовую книжку многодетной матери нам удалось вернуть. Пока это единичный случай, но в похожей ситуации, по срочному оформлению социальных выплат и льгот, находятся не менее десяти человек. Ещё больше граждан хотят сменить место работы или встать на учёт в службу занятости. Мы нашли понимание с руководством Следственного комитета по Хабаровскому краю, что документы людям нужно отдать. И необходимо выстроить график выдачи трудовых книжек. В первую очередь тем, кто остро нуждается в их получении, - сказал Сергей Луговской.

Деревоперерабатывающий комплекс «Аркаим» был построен в Ванинском районе в 2010 году с привлечением инвестиций и финансовых заимствований у ВЭБа. В 2013 году у собственника предприятия возникли проблемы с оборотными средствами и сырьём. В конечном итоге владелец ООО «СП «Аркаим» не смог в оговоренный срок вернуть кредитные средства нескольким российским банкам, финансовые организации отказались от возможной реструктуризации займа и переноса сроков его погашения и потребовали банкротства комплекса. В июле нынешнего года на «Аркаиме» сменился собственник.

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