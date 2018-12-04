Работникам «Аркаима» в Ванинском районе начали выдавать трудовые книжки

Проблемы возникли ещё летом нынешнего года, когда на «Аркаиме» начался процесс по смене собственника.

Вопрос соблюдения прав работников деревоперерабатывающего предприятия был поднят на личном приёме граждан в общественной приёмной «Единой России» в городе Советская Гавань, который провёл председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской. К нему обратилась жительница города, которая семь лет отработала на «Аркаиме».

Женщина в этом году ушла в отпуск в связи с рождением третьего ребёнка. Сейчас малышу уже три с половиной месяца. Всё это время многодетная мать пыталась найти и получить трудовую книжку, которая необходима для начисления пособия по рождению ребёнка.

- Дело в том, что эту социальную выплату нужно оформить до того момента, когда ребёнку исполнится полгода. Время уходит, а я даже не знала, где находится моя трудовая – на предприятии, у новых собственников или где-то ещё. Никто мне не мог дать ответ на этот вопрос», - рассказала заявительница.

После вмешательства председателя Законодательной Думы Сергея Луговского выяснилось, что трудовые книжки работников «Аркаима» находятся в следственном отделе по Ванинскому району Следственного управления Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю.

- Трудовую книжку многодетной матери нам удалось вернуть. Пока это единичный случай, но в похожей ситуации, по срочному оформлению социальных выплат и льгот, находятся не менее десяти человек. Ещё больше граждан хотят сменить место работы или встать на учёт в службу занятости. Мы нашли понимание с руководством Следственного комитета по Хабаровскому краю, что документы людям нужно отдать. И необходимо выстроить график выдачи трудовых книжек. В первую очередь тем, кто остро нуждается в их получении, - сказал Сергей Луговской.

Деревоперерабатывающий комплекс «Аркаим» был построен в Ванинском районе в 2010 году с привлечением инвестиций и финансовых заимствований у ВЭБа. В 2013 году у собственника предприятия возникли проблемы с оборотными средствами и сырьём. В конечном итоге владелец ООО «СП «Аркаим» не смог в оговоренный срок вернуть кредитные средства нескольким российским банкам, финансовые организации отказались от возможной реструктуризации займа и переноса сроков его погашения и потребовали банкротства комплекса. В июле нынешнего года на «Аркаиме» сменился собственник.