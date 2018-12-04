Елочные базары 2018 в Хабаровске: где купить елку на Новый год

Открытие елочных базаров в Хабаровске запланировано на 20 декабря 2018 года. Мы подскажем, где купить самую красивую елку на Новый год.

- Самые большие елочные базары 2018 в Хабаровске откроются на Центральном рынке и у Дома культуры профсоюзов, - говорит Лариса Колмыкова, начальник отдела городского управления торговли. – Также точки по продаже зеленых красавиц разместятся внутри жилмассивов. Это делается для удобства горожан – купил елочку и добрался с ней до дома пешком.

В Хабаровске уже определено 93 точки по продаже живых елей. Но заявки от коммерсантов продолжают поступать, так что список будет корректироваться. Средняя цена на главный атрибут Нового года составит от одной до трех тысяч рублей в зависимости от высоты и вида хвойного дерева.

Еще один популярный ныне вид – ели в горшочках. В этом году хабаровчанам предлагают пять разновидностей зеленых красавиц – аянские, сибирские сизые, голубые, пихты, кедры и кедровые сосны. Цена на такое удовольствие - от одной до 12 тысяч рублей.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ЕЛКУ

Чтобы не купить лысого кота в мешке вместо пушистой ели достаточно потратить несколько минут. Хватать первое приглянувшееся дерево – неверная тактика. Выбирать ель необходимо по дате вырубки. Чем свежее дерево, тем дольше оно простоит у вас дома. Но все мы понимаем, что продавцы могут лукавить, поэтому есть ряд способов определить: как давно зеленая красавица ждет своего покупателя.

- Ствол должен быть без повреждений. Никаких трещин, срезов от пилы или топора. Если увидели кайму темного цвета – такое дерево простоит не долго.

- Согните веточку. У свежесрубленной ели ветки эластичные, у сухого они ломаются в два счета.

- У недавно срубленной ели цвет хвои должен быть насыщенным и зеленым. Определить качество дерева можно, потерев в руках несколько иголок. Пальцы должны стать маслянистыми и источать елово-пихтовый запах. Сухие иголки без запаха говорят о том, что дерево обморожено.

- Хорошенько встряхните или стукните елку об пол. Если иголки сильно осыпались, дерево срублено давно и долго вас не порадует.

- Слишком тонкий ствол ели говорит о болезни. Например, ствол здорового дерева высотой 1,5 метра должен быть не меньше шести сантиметров.

ГДЕ КУПИТЬ ЕЛКУ НА НОВЫЙ ГОД В ХАБАРОВСКЕ

Железнодорожный район:

ул. Большая, 4-6;

ул. Болъшая, 93 - ул. Вяземская;

кв-л Большой Аэродром, ДОС, 26;

кв-л Большой Аэродром, ДОС, 51;

ул. Гагарина, 7;

ул. Гагарина, 8;

ул. Гагарина, 9;

ул. Гагарина, 10;

Восточное шоссе, 44;

Восточное шоссе, 48;

ул. Карла Маркса, 93;

ул. Карла Маркса, 143-г;

ул. Карла Маркса – ул. Выборгская (в районе дома № 145);

ул. Карла Маркса-ул. Окружная (напротив «Аптеки»);

пр-т 60 лет Октября, 67;

пр-т 60 лет Октября, 84;

ул. Шелеста, 116;

ул. Школьная, 16.

Индустриальный район:

ул. Ворошилова, 8;

ул. Вахова, в районе дома № 8б (между павильонами);

ул. Вахова, 7;

ул. Индустриальная, 7;

ул. Калараша, 1;

ул. Калараша, 31 (возле магазина);

ул. Королева, 12 (магазин «Радуга»);

ул. Краснореченская, 5-9;

ул. Краснореченская, 9;

ул. Краснореченская, 42 (за павильоном «Продукты»);

ул. Краснореченская, 147 (в районе аптеки);

ул. Краснореченская, 177 (возле группы павильонов);

ул. Краснореченская, 193;

ул. Краснореченская, 191;

ул. Краснореченская, 209;

ул. Краснореченская (за ост. «Спутник» - из города);

ул. Малиновского (в районе ост. «Автопарк») возле павильона «Товары для дачников»;

ул. Панфиловцев, 14;

ул. Панфиловцев, 14Б (напротив «Сбербанка»);

ул. Суворова – ул. Кутузова;

ул. Суворова, 42 (напротив киоска ИП Исмаиловой);

ул. Суворова, 44;

ул. Суворова, 63;

ул. Шеронова, 5-7.

Краснофлотский район:

ул. Руднева (ост. «39 магазин»);

ул. Тихоокеанская, в районе дома №158 а;

ул. Тихоокеанская, 199;

ул. Победы – Воронежское шоссе, напротив АЗС №15;

ул. Тихоокеанская, 182 Б;

ул. Профессора Даниловского, в районе дома №16а;

ул. Руднева, 33.

Кировский район:

Амурский бульвар, 23;

ул. Джамбула, 36;

ул. Джамбула (ост. «Стадион «Нефтяник»);

ул. Серышева, 7- 9;

ул. Серышева, 23;

ул. Тихоокеанская, 16 (магазин «Маяк»);

ул. Тихоокеанская (ост. «38 школа»).

Центральный район:

пер. Батарейный, 14;

пер. Кадровый, 8;

Амурский бульвар - ул. Пушкина (возле магазина «Стройка»);

ул. Ленина - ул. Шеронова (территория, прилегающая к ТЦ ООО «МиС»);

ул. Ленина, 40;

ул. Ленина, 40 (площадь им. Блюхера);

ул. Ленина, 53 – ул. Вострецова;

ул. Ленина, 72;

ул. Лермонтова, 5;

ул. Ленинградская, 18.

Узнать о покупке горшечной ели можно по телефону: 8 (4212) 78-44-93.