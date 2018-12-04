Рыбное море с безлюдными берегами: Быть или не быть прибрежному лову Хабаровском крае?

Как у ближайших соседей по АТР - во многом благодаря прибрежному рыболовству. Однако в нашей стране прибрежный лов может быть фактически упразднен уже в ближайшие годы.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ПРИБРЕЖНОМУ ЛОВУ?

По мнению знакомых мне советско-гаванских рыбаков, если преследовать исключительно «голую» прибыль, все биоресурсы лучше добывать не прибрежным, а промышленным способом, то есть большими траулерами с транспортировкой в крупные порты. Правда, тогда поселки останутся без рыбаков и рыбопереработки. С учетом этой опасности с 2012 по 2018 год официальные перечни водных биоресурсов для промышленного и прибрежного рыболовства были примерно равны. Тревожным звонком стало распоряжение федерального правительства №2569 от 11 ноября 2017 года о сокращении прибрежного перечня почти на 30% до примерно двухсот видов на текущий 2018 год. После чего распоряжением №452-р за подписью Дмитрия Медведева в прибрежном перечне на 2019 год и вовсе остается каких-то 28 позиций - путем изъятия в первую очередь всех видов крабов, креветок, лосося, корюшки, красноперки и всего того, что лучше ловится возле берега, пользуется наибольшим рыночным спросом.

Одновременно с 1 января 2019 года по новому определению прибрежного лова двадцатипроцентная прибавка к промысловой квоте сдающим на берег свою продукцию рыбакам выглядит, как насмешка, поскольку самые востребованные виды отнесены в промышленный перечень. Заодно, вместо прибрежных и промышленных квот появятся единые общепромысловые квоты. Выкупившие их на аукционах владельцы будут сами выбирать, в каком режиме ловить. Береговым предприятиям придется вступить в неравную конкуренцию с мощными компаниями, способными вытеснить прибрежный лов подчистую.

КАПРИЗНЫЙ ЛОСОСЬ И НЕДОСЯГАЕМАЯ КРЕВЕТКА

Взять углохвостую креветку. Ее рекомендуемый ТИНРО годовой улов в Татарском проливе - около 1900 тонн. Это около двух миллиардов рублей розничной выручки. Креветка добывается здесь почти вся промышленным способом - в основном судами из Магадана, Сахалина, Приморья. С 2016 года ее улов ведется не только в весенне-летний, но и в осенне-зимний периоды, когда местный маломерный флот не работает. Если выставить эту креветку на аукционы, то добывающие ее большие компании выкупят все объемы и оставят местных ни с чем.

- В результате я не в состоянии выловить даже заявленные мной пятьдесят тонн, - говорит Александр Карандашкин, директор ООО «ДВ Рыбак» из Советской Гавани. - Аналогичная ситуация по многим другим позициям. Без закрепления за прибрежным ловом определенной части всех видов биоресурсов береговые суда и переработка ничего не получат. Наши маломерные моторные шлюпки не в состоянии конкурировать с крупными траулерами. Поскольку Советско-Гаванский район кардинально отличается от Охотского, а Хабаровский край от Камчатки и Сахалина, право распределения водных биоресурсов на прибрежные и промышленные уловы желательно передать регионам. В целом работать на берегу с каждым годом все сложней и сложней. Большие суда выметают из моря рыбные «сливки», оставляют берег без рыбопереработки. Местным предприятиям отдали лосось, но на одной горбуше нашим заводам не выжить. В этом году горбуши впервые на моей памяти не было. Для моего коллектива и для всего района это тяжелый удар. Будь у нас гарантированные квоты на ту же креветку, мы бы, переключившись на нее, сохранили свое производство. Рыбакам в безрыбные годы, как и аграриям в случае засухи, тоже требуется господдержка. Хотя бы путем временного снижения ставок сельхозналога и налога на прибыль. Мы вложили большие деньги в подготовку к путине, исходя из прогноза хабаровского филиала ТИНРО, но он оказался несостоятельным, в том числе из-за слабого бюджетного финансирования науки. Без решения этих вопросов миграцию из Советской Гавани не остановить. Какие народы займут потом эту землю? И когда внуки с нас спросят - почему все отдали? - что мы им ответим?

Свои ответы и доводы есть и у хозяина малого рыболовецкого предприятия в Лососине Евгения Корнеева.

- Все, кто мог уехать, уехали. Идеальная инфраструктура с незамерзающей бухтой во Владивостоке, туда же уходит почти весь добытый морепродукт. Местное побережье держится за счет горбуши и рыбопромысловых участков под ее вылов. Участки получали с условием переработки горбуши. Если право на вылов горбуши распределять через свободный аукцион, местные предприятия ничего не получат.

- При комплексном развитии рыбная отрасль - настоящее золотое дно, - напоминает Юрий Бухряков, глава Советско-Гаванского района. - Мы готовим предложения на имя полпреда президента Юрия Трутнева для снятия правовых препятствий при разведении аквакультур. Рыбакам следует активнее осваивать все виды водных биоресурсов, повышать их налоговую отдачу. Со стороны государства очень важно обеспечить разумный баланс между прибрежным и промышленным ловом, иначе район останется без предприятий и без доходов.

АЛЬТЕРНАТИВА ОПУСТОШЕНИЮ

В качестве эксперимента власти Сахалина максимально упростили выдачу разрешений на рыбалку в шестимильной прибрежной зоне. Вместе с тем, регистрация в Росрегистре любой рыболовецкой лодки, установка на ней всех средств контроля и безопасности обходится до семисот тысяч рублей. Плюс особые пограничные правила. По мнению президента сахалинской Ассоциации рыбопромышленных предприятий Максима Козлова, данный эксперимент позволил снизить административную нагрузку на участников прибрежного лова, однако доступа к дополнительным биоресурсам у них при этом не появилось. С другой стороны, эксперимент, начатый бывшим губернатором Сахалина Олегом Кожемяко, вступил в противоречие с отдельными федеральными нормами. И прокуратура внесла соответствующие представления.

- Тем не менее Сахалинский опыт заслуживает изучения, - считает Лидия Коваль, депутат Законодательной Думы Хабаровского края от Советско-Гаванского и Ванинского районов.

По ее мнению, шестимильная льготная зона в случае ее грамотного внедрения могла бы дать второе дыхание прибрежному лову и рыбопереработке, сократить отток местного населения.

Несмотря на прибрежные неурядицы, Татарский пролив остается богатым рыбным районом. По данным хабаровского филиала ТИНРО здесь обитают 49 видов промысловых объектов. Но в полной мере вылавливают только лосось и некоторых крабов, креветок. Близко к нулю производство аквакультур, тогда как в соседнем Приморье его ежегодный объем перевалил уже за тысячу тонн. Сегодня особенно актуальны выводы международной научно-практической конференции в Южно-Сахалинске от 2002 года: «Первоочередное развитие береговой социально-экономической инфраструктуры, поддержка населения прибрежных поселков. Рыбаки … будут свозить уловы на наши берега, а не в Японию и в Норвегию. На пути этого процесса - бесчисленные ведомственные барьеры, зарегулированность, бюрократический произвол контролирующих служб».

В департаменте частных инвестиций минвостокразвития, напротив, считают, что происходящие изменения устранят административные барьеры. Крупному бизнесу - несомненно, но каково при этом прибрежному рыбаку? По мнению директора объединения рыбопереработчиков и предприятий аквакультур «Рыбный союз» Сергея Гудкова, приоритетом рыбной отрасли должно стать обеспечение своих граждан рыбной продукцией с увеличением среднедушевого потребления рыбы на 30-40 процентов. А не прибыли и налогов. Ведь если рыба перерабатывается в России, то в производстве задействуется в шесть-семь раз больше людей. При сопоставлении разных позиций напрашивается вывод: лишь при гарантированном объеме водных биоресурсов и целенаправленной господдержке у рыбацких поселков появятся перспективы. Каждый такой поселок имеет связующее значение для нашего края и российского государства в целом. Но для сырьевой трубы столько русских людей не нужно. Альтернатива опустошению - комплексное развитие с горизонтом хотя бы в два поколения.

СПРАВКА «КП»

С 2009 по 2018 год население Хабаровского края сократилось с 1401915 жителей до 1328302 или на 5,1%. За это же время число жителей таких береговых поселений, как Советская Гавань, упало с 28739 до 24249 (на 16%), Ванино - с 18210 до 15242 (на 15%), Охотск - с 4697 до 3378 ( на 32%), Заветы Ильича - на 14%, Лососина - на 8%, Токи - на 18%.