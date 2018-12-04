На Камчатке поймали лидера секты «Свидетели Иеговы»*

У 34-летнего жителя Петропавловска-Камчатка есть супруга, семья, только работы нет. С проблемой он решил бороться достаточно необычным способом. Отдушину он нашел в религии, только противозаконной. Мужчина в городе создал организацию «Свидетели Иеговы» (запрещенная в России организация), которая базировалась в его квартире, расположенной по улице Даурской. Единомышленники собирались несколько раз в неделю. Там они коллективно «богослужили». Идейный вдохновитель на таких мероприятиях выступал перед гостями не с простыми лекциями, а с обучающими семинарами.

Чтобы занятия проходили интереснее, для своих учеников он подготавливал видеоматриалы запрещенной в России религиозной структуры. Не обходилось и без распространения тех самых книг, с которыми обычно стучат в дверь квартиры с вопросом: «А вы верите в бога?» Экзаменом для всех новобранцев было знание назубок постулатов Свидетелей Иеговы.

В результате о незаконном клубе по интересам узнали сотрудники Федеральной службы безопасности и представители регионального Центра по противодействию экстремизму УМВД. На этом «вечеринка» последователей запрещенной религиозной организации закончилась, потому что ячейка лишилась своего гуру.

Организатору следователи предъявили обвинение по статье «Организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации и запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за исключением организаций, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаны террористическими».

- Накануне в квартире сотрудники органов провели обыски в квартире у подозреваемого. В месте сбора участников экстремистской организации сотрудники нашли литературу и видеоматериалы, которые в последствии были изъяты для экспертизы, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Елена Матафонова, руководитель пресс-службы СУ СК России по Камчатскому краю. - По ее результатам станет ясно, являются ли они незаконными. Откуда у обвиняемого книги и ролики, еще предстоит выяснить в рамках расследования.

Следователям также предстоит установить, вымогал ли обвиняемый деньги с других участников секты. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

*запрещенная в России организация

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