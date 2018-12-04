2018-12-04T07:10:33+03:00
Общество

Девять тысяч деревьев вырубят к Новому году в Хабаровском крае

На елочные базары деревья везут из лесов четырех районов региона
Александра ШОПЕНКО
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Заготовка новогодних елей и пихт началась в Хабаровском краеЗаготовка новогодних елей и пихт началась в Хабаровском краеФото: Альберт ДЗЕНЬ
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К новогодним праздникам в Хабаровском крае вырубят около девяти тысяч хвойных деревьев. Ели, пихты и сосны пойдут на продажу и обретут временный дом в квартирах жителей региона.

Рубить елки разрешено в специально отведенных местах. Это могут быть участки под расчистку или же зоны, где хвойные деревья растут слишком близко друг к другу. В этом году зеленые красавицы хлынут на елочные базары из лесов Нанайского, Вяземского, Хабаровского и имени Лазо районов. Есть и более гуманный способ заготовки главных новогодних атрибутов - из так называемых порубочных остатков – от срубленных в промышленных целях деревьев отделяют кроны.

В краевую столицу к Новому году прибудет более тысячи хвойных деревьев. Далее ели распределят по елочным базарам города. Пока в Хабаровске утверждено 93 точки по продаже зеленых красавиц, но список будет пополняться. Откроются елочные базары 20 декабря «КП-Хабаровск» подготовила список торговых точек и советы как правильно выбрать новогоднюю елку.

За «черными» лесорубами в этом году будет глаз да глаз. С 15 по 31 декабря во всех районах промысла незаконных заготовителей пройдут рейды. Правоохранители будут патрулировать лесные участки, досматривать машины и выявлять потенциальных теневых дельцов.

Стоит напомнить и об ответственности за незаконную рубку новогодних деревьев. Как сообщает пресс-служба управления лесами Хабаровского края, граждане из числа «черных» лесорубов заплатят штраф до четырех тысяч рублей. Должностным лицам придется выложить в десть раз больше, а юридическим - все 700 тысяч рублей. Уголовная ответственность наступает при ущербе свыше пяти тысяч рублей.

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