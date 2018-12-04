2018-12-04T11:25:16+03:00
Дом. Семья

Проверка слуха: Активистка из Комсомольска уверяет, что в местном зооцентре животные умирают от голода

Руководство питомника отвергает обвинения и готовит обращение в суд
Василий ЗАДУНАЕВ
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Слухи о том что в Комсомольске-на-Амуре животные мрут от голода оказались сильно преувеличены. Фото зооцентра "Питон"Слухи о том что в Комсомольске-на-Амуре животные мрут от голода оказались сильно преувеличены. Фото зооцентра "Питон"
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На этой неделе Комсомольск-на-Амуре взбудоражило известие о том, что в местном зооцентре голодают животные. Голосовое сообщение, в котором женщина встревоженным голосом делится этой новостью, разлетелось почти по всем пабликам города Юности со скоростью света. Мало того, аноним в начале записи требует максимального распространения сообщения.

- В Комсомольске-на-Амуре, в «Питоне» ужасающая ситуация! Ситуация голода, беспомощности, можно сказать, полного краха! Животные на грани выживания! - запугивает голос в аудиосообщении. - Если работники какие-то отходы в детских садах собирают и худо-бедно каких-то млекопитающих могут подкармливать, то орланы и хищники, которые должны питаться мясом, его практически не видят. Бросаются друг на друга! Они истощены, зима — им холодно. Все ужасно...

Дальше женщина рассказывает, что директор зооцентра бездействует, потому что боится потерять должность, а работники, в свою очередь, ничего не предпринимают, потому что боятся директора. Голос в сообщении призывает всех сходить в центр и принести хотя бы сто-двести граммов нежирного мяса. Якобы горожанам это почти ничего не будет стоить, а хищников спасет от голодной смерти.

Вот уже два дня телефон директора зооцентра разрывается от звонков — люди звонят, негодуют, спрашивают, как руководство допустило такую ситуацию и куда нести продукты.

- У меня уже язык устал объяснять всем, что все у нас в зооцентре нормально. Да - неидеально, да - есть некоторые проблемы, но никто не голодает и, тем более не собираться умирать, - сообщила Ирина Трифонова, директор зооцентра «Питон». - Нам удалось узнать, кто сделал запись. Я этого человека не знаю, он никогда у нас не работал, и откуда он взял такие сведения, я даже представить не могу. Думаю, что с этим разберутся компетентные органы.

Сейчас руководство муниципального центра культуры готовит обращение в полицию с жалобой на клевету. Впрочем, автор сандальной записи, местная активистка, в своей правоте уверена — по ее словам, информацией про голодающих животных с ней поделились работники зооцентра, желающие остаться анонимными.

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