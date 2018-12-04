Ребенок «заминировал» свою школу в Хабаровском крае

Происшествие случилось сегодня, 4 декабря, в первой половине дня. В одну из школ Комсомольска-на-Амуре позвонил подозрительно молодой человек и сказал, что в здании заложена бомба. Возраст «террориста» встревожил работника учреждения, и он обратился в органы. Несмотря на то, что инцидент случился во время уроков, когда на занятиях сидят сотни детей и преподавателей, никого из школы не эвакуировали. Видимо, не поверили юному злоумышленнику.

На работу оперативников это никак не повлияло. Экстренные службы прибыли на место вместе с кинологами. По предварительным данным, проверка здания проводилась в то время, когда дети сидели в классах на занятиях. Как сообщает пресс-служба краевого УМВД, в результате никакого взрывчатого вещества в школе не обнаружили. Долго искать телефонного террориста не пришлось - им оказался учащийся средних классов.

- В настоящее время инспекторы ПДН ОП № 2 УМВД России по Комсомольску-на-Амуре работают с подростком и его родителями, - рассказывает Юлия Ким, сотрудник пресс-службы УМВД по Комсомольску-на-Амуре. - Пока могу сказать, что мальчик сознался, что это он звонил в школу. В настоящее время мы пытаемся выяснить, какой был мотив.

В ведомстве также отметили, что по данному факту полицейские проводят проверку. Если вина ребенка будет доказана, его родителям придется заплатить крупный штраф.