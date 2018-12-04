Больничный - в цифре

- Сервисы, о которых пойдет речь, прежде всего предназначены для удобства наших клиентов. По подсчетам, в Хабаровском крае около 50 тысяч страхователей - различных предприятий и организаций, а количество застрахованных людей приблизилось к отметке в 540 тысяч, - отметил Андрей Деркач, управляющий Хабаровским региональным отделением Фонда социального страхования РФ.

Электронный лист нетрудоспособности стал одним из динамично развивающихся суперсервисов. В среднем по стране, в месяц выдается один миллион электронных больничных. В Хабаровском крае этот показатель находится на уровне 6,7 тысячи - 12 процентов от всех выдаваемых листков нетрудоспособности.

Электронный больничный законом приравнен к бумажному, он не потеряется, не помнется, его не съест домашнее животное и не испортят маленькие дети. Получить современный листок нетрудоспособности могут все застрахованные люди в связи с болезнью, материнством, по уходу за больными членами семьи. При этом согласие на оформление именно электронного больничного должно поступить в письменном виде. Еще один большой плюс - цифровой лист нетрудоспособности с момента открытия доступен работодателю в любое время.

- Когда больничный «закрывается», пациенту выдается уведомление о том, что ему был выдан электронный лист нетрудоспособности, и с ним человек приходит к работодателю, где пишет заявление на получение пособия. Работодатель, в свою очередь, либо через рабочую программу, либо через электронный кабинет страхователя выгружает сведения, которые уже занесены в базу. Достаточно заполнить свою часть и отправить нам в Фонд для начисления человеку пособия, - рассказал Иван Кулешов, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ФСС РФ.

Кстати, жительнице Хабаровского края был выдан юбилейный 1,5 миллионный электронный больничный, его получила сотрудница филиала ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ имени Ю.А. Гагарина». Больничный комсомольчанка получила по беременности.

Конечно, здесь возникли вопросы.

- На сколько продлится программа внедрения электронных листов нетрудоспособности, и откажемся ли мы от бумажных больничных? - поинтересовалась уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

- В законе не определен какой-то срок, - отвечает Андрей Деркач. - Человек имеет право потребовать у медицинского работника лист нетрудоспособности либо на бумажном носителе, либо в электронном виде. Это право введено бессрочно и утверждено президентом РФ.