Социальные услуги переходят в цифровое будущее

Сервисы, о которых пойдет речь, прежде всего предназначены для удобства наших клиентов. По подсчетам, в Хабаровском крае около 50 тысяч страхователей - различных предприятий и организаций, а количество застрахованных людей приблизилось к отметке в 540 тысяч, - отметил Андрей Деркач, управляющий Хабаровским региональным отделением Фонда социального страхования РФ.

Пожалуй, самый динамично развивающийся сервис Фонда - Электронный лист нетрудоспособности. В Хабаровском крае их выдано почти 7 тысяч. Но это не единственный проект ФСС,

«ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ»

Пилотный проект стартовал в Хабаровском крае первого июля 2012 года. Суть его такова: если раньше пособия начисляли работники бухгалтерий, то сейчас эти функции переданы региональным отделениям Фонда социального страхования (ФСС). Благодаря этому нагрузка на людей, ответственных за финансовую нагрузку компаний и организаций, существенно снижается, и они могут сосредоточиться на выполнении более важных обязанностей.

Ежегодно в среднем Хабаровское отделение Фонда производит 550 тысяч различных выплат более чем на семь миллиардов рублей. Пособия получают около 200 тысяч застрахованных граждан. Из них почти 24 тысячи получают помощь по уходу за ребенком и 14 тысяч - единовременные пособия при рождении малыша. Удалось сократить сроки выплат с десяти до пяти-шести дней.

Проект «Прямые выплаты» интересен еще и тем, что включает в себя другие цифровые сервисы и встраивает в процесс новые технологии. Расширяется и география проекта - с первого июля текущего года он реализуется не только в Хабаровском крае, но и в Приморье, а также Амурской, Магаданской и Еврейской автономной областях. С 2019 года в него включатся Камчатка и Чукотка.

«ОТКРЫТЫЙ КОНТРАКТ»

Цифровой сервис создан для реализации основных принципов контрактной системы в сфере закупок, обеспечения конкуренции, открытости, гласности и прозрачности информации о закупочной деятельности ФСС, обеспечения общественного обсуждения закупок, повышения их эффективности и результативности,-рассказала Наталья Гында начальник отдела организации закупок.

Любой человек может посмотреть информацию о закупках Фонда (свыше 1 000 000,00 рублей) на сайте http://ok.fss.ru/, принять участие в обсуждении, а также посмотреть всю документацию.

Данный сервис очень заинтересовал представителей «Всероссийского общества слепых», так как инвалиды также могут поучаствовать в публичном обсуждении закупок технических средств реабилитации.

«ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАЛОНЫ РЖД»

С августа 2018 года в ФСС запущен проект «Электронные талоны РЖД». Преимущества нововведения очевидны. Начальник отдела санаторно-курортного лечения Татьяна Юдаева пояснила: «Если с бумажным талоном у граждан не было иного варианта, как ехать в кассы и стоять в очередях для получения билетов, то электронный талон, мгновенно поступающий в базу данных РЖД, дает возможность оформить билеты на сайте перевозчика с домашнего компьютера. Это особенно удобно для людей с инвалидностью. А тем, кто предпочитает получать билеты в кассах, теперь достаточно предъявлять только паспорт. Кроме того, в случае ошибки или расхождения персональных данных при оформлении бумажного талона гражданин вынужден вернуться в фонд, чтобы заверить исправления. При оформлении же электронного талона любые исправления делаются без участия гражданина”.

«ЭЛЕКТРОННЫЙ КАБИНЕТ СТРАХОВАТЕЛЯ»

Фондом социального страхования Российской Федерации созданы интерактивные сервисы «Кабинет застрахованного» и «Кабинет страхователя», размещенные на Едином портале электронных кабинетов ФСС РФ по адресу: cabinets.fss.ru -рассказала Анастасия Якименко консультант отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам.

Чтобы пользователь мог воспользоваться электронными услугами, необходимо зайти по ссылке: cabinets.fss.ru, выбрать кабинет, либо кабинет страхователя, либо застрахованного лица. Далее вводятся подтвержденные на портале «Госуслуги» регистрационные сведения (логин и пароль учетной записи).

Интерактивный сервис «Кабинет Страхователя» обеспечивает возможность просмотра и заполнения сведениями работодателя электронных листков нетрудоспособности; просмотра реестров листков нетрудоспособности, направленных в ФСС РФ, просмотра пособий, выплаченных застрахованным лицам в рамках проекта «Прямые выплаты», а также просмотр журнала передачи сведений для страхователей, которые зарегистрированы на территории регионов, входящих в пилотные проекты «Прямые выплаты» и «Электронный листок нетрудоспособности».

«СОЦИАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР»

Социальный навигатор-это приложение для мобильных телефонов, позволяющее интегрировать информацию об услугам Фонда социального страхования, социальных партнерах, осуществлять информирование застрахованных лиц и льготных категорий граждан в зависимости от нахождения в той или иной ситуации,-рассказала Анастасия Якименко консультант отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам.

В нем пользователи смогут рассчитать сумму положенных им пособий, например, за больничный или декрет, а также узнать, что нужно делать для получения выплат. Также реализована возможность просмотра сведений об электронных листках нетрудоспособности, произведенных выплатах страхового обеспечения через вход в личный кабинет застрахованного лица.

Пока приложение доступно в бета-версии для платформы Android. На данный момент идет тестирование приложения сотрудниками Фонда совместно с обществами инвалидов. Принять участие в тестировании мобильного приложения также может любой человек, скачав тестовую версию «Социального навигатора» через Google Play. Предложения и выявленные замечания передаются разработчикам для последующей работы в режиме обратной связи. Кстати, одно из предложений было озвучено в ходе круглого стола и касалось проработки вопроса использования приложения незрячими людьми. Это предложение также будет передано для доработки.

Следующий проект, который объединился с «Социальным навигатором» - это «ЦИФРОВАЯ СХЕМА КОМПЕНСАЦИИ ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ». Инвалид выбирает техническое средство реабилитации в магазине, по защищенному каналу связи из магазина уходит запрос о возможности предоставления услуги по получению цифровой компенсации. При этом, передается только цифровой код льготника (его СНИЛС) и наименование технического средства. Специалист регионального отделения проверяет нуждаемость инвалида в этом средстве реабилитации и сообщает предельный размер компенсации за указанное техническое средство. Если указанная сумма устраивает инвалида, он оформляет заявление, которое также по цифровому каналу передается магазином в Филиал регионального отделения. После заявителю сообщается о сроке и сумме компенсации. При этом срок перечисления денежных средств с момента покупки планируется сократить до 5 дней.

БУДУЩЕЕ

В планах ФСС внедрение и других удобных цифровых проектов:

Электронный родовый сертификат;

Электронная схема компенсации при оплате лекарственных средств;

Переход на электронную путевку на санаторно-курортное лечение;

Создание интерактивных сервисов для граждан по информированию о социальных пособиях;

Создание сервиса социального цифрового юриста.

Также в планах - развитие геосервисов для людей с ограниченными физическими возможностями. Цель - повышение доступности города для такой категории людей. Для развития платформы будут привлекаться волонтеры и некоммерческие организации.

Еще одно планируемое в будущем технологическое нововведение - голосовой помощник. Он появится на базе уже существующей «Алисы» и поможет рассчитать разного рода компенсации, показать магазины с техническими средствами реабилитации, получить компенсацию за их покупку и многое другое. Искусственный интеллект в действии.