Роженица отсудила миллион рублей у больницы на Камчатке за безалаберность врачей

В ноябре прошлого года жительница Петропавловска-Камчатского родила здорового мальчика в отделении городской больницы №2. После того, как малыш появился на свет, их вместе с мамой должны были перевести в краевое медицинское учреждение. Однако в анализах ребенка врачи нашли инфекционное заболевание - стафилококк. Женщина была уверена, что новорожденный сын мог подхватить болезнь только в родильном отделении. Она обратилась в региональную общественную организацию «Защита потребителя», которая впоследствии представляла интересы камчадалки в суде.

Истцы потребовали в рамках компенсации морального вреда 1 миллион 100 тысяч рублей с больницы и министерства здравоохранения.

Как сообщает пресс-служба краевого суда, представитель истца предоставил доказательства того, что у нескольких сотрудников родильного отделения этой больницы нашли возбудитель инфекции. В качестве ответчика в зале суда выступали представители минздрава. Они заявили, что если бы у медработников было заболевание, то заражений среди новорожденных было бы больше, чем одно. Тем более, что два раза в год все специалисты больницы проходят санацию у отоларинголога.

Однако специалист Роспортебнадзора пояснила, что это не аргумент, ведь при повторном анализе медики уже приняли препараты, которые могли избавить организм от инфекции. Кроме того, у мамы мальчика никакого стафилококка не было, поэтому вариант с внутриутробным заражением даже не рассматривался.

- Женщина, которая обратилась к нам за помощью, даже и не верила, что мы можем выиграть суд. Ответчики до конца придерживались позиции, что никто из медицинских работников не причастен к заражению новорожденного, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Александр Камгазов, президент КРОО «Защита потребителя». - Отмечу, что это не первый подомный случай в нашем регионе. В нашей практике уже был такой же иск, но к другой больнице. Тогда тоже удалось добиться справедливости и отсудить компенсацию морального вреда.

В итоге судья удовлетворил иск организации, представляющей интересы мамы ребенка, и постановил взыскать с ГБУЗ Камчатского края «Петропавловск-Камчатская городская больница № 2» 1 миллион 100 тысяч рублей.

Никого из руководства медучреждения не привлекали к уголовной ответственности. По некоторым данным, все работники родильного отделения, которые заразили новорожденного ребенка, до сих пор работают на прежнем месте.