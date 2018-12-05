Поджигателя щенков нашли на Сахалине

Ученик коррекционной школы, 14-летний инвалид с детства, оказался вершителем судеб маленьких щенков. Напомним, что 1 декабря в Поронайске было найдено кострище с обугленными телами двух собачек. Одному щенку удалось выжить, спрятавшись под гаражом.

Виновного нашли полицейские во время поквартирного опроса близлежащих домов. Правоохраниетелей заинтересовал подросток, который живет с мамой. В беседе со стражами порядка он сначала рассказал, что вместе с ним был еще один мальчик, но немногим позже он сознался: издевался над щенками один. Поведал он и о способе сожжения собачек. Мальчик поймал малышей, посадил их в мешок, завязал и облил бензином, который нашел возле гаражей. На слова о том, что собачкам было больно и они страдали эмоционального отклика у школьника не было.

В пресс-службе областного УМВД РФ сообщили, что подростка поставят на учет. Наказание понесет и его мама, которая не работает и живет за счет инвалидности сына. Административное производство в отношении женщины возбуждено по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних». Максимальное наказание - предупреждение или штраф до 500 рублей.

В ведомстве отметили, что, возможно, подросток будет помещен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Сейчас готовятся соответствующие документы в суд.

Что касается выжившего щенка, то он до сих пор находится у неравнодушной девушки. Яна продолжает его выхаживать и подыскивать новых хозяев.