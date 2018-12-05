Во все тяжкие: Воспитательница детского сада из Хабаровска пыталась торговать гашишем ради детей и внука

В Хабаровске осуждена 43-летняя воспитательница детского сада №4 за торговлю наркотиками. На преступление женщину, как и многих мелких наркоторговцев, толкнуло желание улучшить свое материальное положение.

Воспитательница пыталась продавать гашишное масло, причем, по некоторым данным, фарцевала женщина прямо у черного входа в детский сад. О начинающей наркоторговке стало известно полицейским и дама оказалась «под колпаком». Оперативники взяли воспитательницу в разработку, провели проверочную закупку и задержали на месте. Однако представители прокуратуры Индустриального района отметили, что происходило это вне стен детского сада. При задержани у женщины было при себе 4,5 грамма наркотика.

- Женщина получила наказание в виде 4 лет 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Было принято решение отсрочить исполнение наказания, так как у осужденной шестилетняя дочь. Отбывать наказание воспитательница будет по достижению ребенком 14 лет, - отметила Юлия Васильева, помощник прокурора Индустриального района.

Воспитательница одна содержит двух детей и внука. На преступление ее толкнуло желание помочь семье и сделать жизнь близких проще и лучше.