2018-12-06T09:51:54+03:00
Происшествия

Пожар на металлобазе в Хабаровске: огонь охватил площадь в 500 квадратных метров

Пожарным пришлось пробираться через горы горящего хлама и мусора [фото, видео]
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Пожар на металлобазе в Хабаровске: огонь охватил площадь в 500 квадратных метровПожар на металлобазе в Хабаровске: огонь охватил площадь в 500 квадратных метровФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Тревожный звонок поступил на пульт диспетчера сегодня в шесть часов утра. Звонящий сообщил о возгорании складированного мусора на территории металлобазы, расположенной на проспекте 60 лет Октября, и на место оперативно выехала дежурная бригада.

Пожар на металлобазе в Хабаровске: огонь охватил площадь в 500 квадратных метров Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пожар на металлобазе в Хабаровске: огонь охватил площадь в 500 квадратных метровФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Когда пожарные прибыли на объект, они убедились в том, что потушить пламя будет не самой простой задачей - захламленность территории, безводность района и отсутствие наружных источников водоснабжения сильно затрудняли работу расчетов, а огонь тем временем уже грозил перекинуться с мусора на расположенный неподалеку склад с древесиной.

Пожар на металлобазе в Хабаровске.ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- В 08:18 часов утра пожар был локализован, а в 10:26 дана ликвидация открытого горения. В настоящее время брандмейстеры ведут проливку места пожара, - рассказали в пресс-слубже ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Всего для ликвидации возгорания задействовано 24 человека и шесть единиц техники.

Пожар на металлобазе в Хабаровске: огонь охватил площадь в 500 квадратных метров Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пожар на металлобазе в Хабаровске: огонь охватил площадь в 500 квадратных метровФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

По предварительным данным, площадь пожара составила 500 квадратных метров. Когда возгорание окончательно ликвидируют, на месте начнут работать сотрудники Госпожнадзора - они установят причины возникновения пожара, а также возможных виновников.

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