2018-12-06T09:51:54+03:00
Происшествия

Пенсионерку, убившую сына-изверга, будут судить в Хабаровском крае

Женщина совершала преступление в состоянии аффекта и раскаялась
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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В суд направили дело пенсионерки, убившей и расчленившей своего сына в ХабаровскеВ суд направили дело пенсионерки, убившей и расчленившей своего сына в ХабаровскеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В августе в Хабаровске произошло страшное и жестокое преступление – 62-летняя пенсионерка убила и расчленила своего сына. Однако по мере расследования вскрылись новые факты, которые показывают всю картину драматичных семейных отношений. И извергом здесь выступает почивший.

Следствию удалось выяснить, что сын часто и много выпивал, вел себя аморально и унижал мать. Более того, он систематически избивал женщину в возрасте и даже угрожал убить. Долгое время пенсионерка находилась в постоянном угнетении - как морально, так и физически - и после очередного поколачивания ее нервы сдали: женщина схватила чугунную сковороду и несколько раз ударила сына по голове. Мужчина, как подумала пенсионерка, потерял сознание.

Так сын пролежал несколько дней. Женщине стало ясно: он скончался, и тогда она решила избавиться от тела. Пенсионерка расчленила труп и попыталась вывезти из квартиры, но не успела – ее задержала полиция, когда она волокла тело к мусорному баку.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края, женщина полностью признала свою вину. Психиатрическая экспертиза установила, что убивала пенсионерка в «состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения». По-простому – в состоянии аффекта.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство, совершенное в состоянии аффекта, вызванного насилием, издевательством либо иными противоправными действиями». Максимальное наказание – до двух лет тюрьмы. Дело направлено в суд.

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