2018-12-06T13:03:19+03:00
Общество

Фоторепортаж: В Хабаровске отметили День Героев России

В зале воинской славы музея ВВО школьники встретились с ветеранами, воевавшими в Афганистане и на Северном Кавказе
Борис КОКУРИН
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В Хабаровске отметили День Героев РоссииВ Хабаровске отметили День Героев РоссииФото: Борис КОКУРИН
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На встречу с героями войн, завершившихся совсем недавно, пришли около сотни хабаровских школьников — это те, кто занимается в центре военно-патриотического воспитания «Взлет», юнармейцы и те, кто просто интересуется историей родной страны.

В Хабаровске отметили День Героев России Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске отметили День Героев РоссииФото: Борис КОКУРИН

День Героев Отечества в современной России отмечают с 2007 года, до революции этот праздник был известен как День Георгиевских кавалеров. Установлен он 9 декабря и в этот день чествуют Героев Советского Союза и России, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия.

В Хабаровске отметили День Героев России Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске отметили День Героев РоссииФото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске его отмечают регулярно. Главный инициатор — депутат краевой Законодательной Думы Елена Ларионова.

Елена Парфеновна сама 18 лет отдала службе в Военно-Воздушных силах, кроме того она рекордсмен мира по купольной акробатике и первый директор легендарного центра «Взлет», открывшего дорогу в небо не одной сотне мальчишек и девчонок.

В Хабаровске отметили День Героев России Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске отметили День Героев РоссииФото: Борис КОКУРИН

Сегодня у ребят особенные гости. Пускай они не имеют «Золотой Звезды», зато других боевых наград у них множество. Это и лучший вертолетчик гражданской авиации страны, ветеран боевых действий в Чечне и Афганистане, пилот ДВРПСО МЧС России Станислав Штинов и его боевой товарищ Олег Шаплов. В Афгане они воевали в одном экипаже.

В Хабаровске отметили День Героев России Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске отметили День Героев РоссииФото: Борис КОКУРИН

Во время торжественного собрания ребятам показали клип известного авиационного барда Николая Анисимова - «Мальчик на феррари». Основой для песни послужил реальный случай спасения вертолетчиком сбитого пилота, об этом автору рассказал Станислав Штинов, сам неоднократно попадавший в подобные ситуации.

В Хабаровске отметили День Героев России Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске отметили День Героев РоссииФото: Борис КОКУРИН

Один из тех, кого он спас - капитан Олег Шаплов.

- Это случилось во время первой чеченской кампании, - рассказывает Станислав. - Один из наших вертолетов был сбит, а в нем находился мой бортовой техник - Олег. Я как раз находился в поисково-спасательном экипаже и сразу же вылетел к месту крушения, тем более, когда узнал, что там мой друг. Когда добрались до места, увидел, что на земле идет бой, а мое прикрытие, Вертолеты Ми-24, отстало.

В Хабаровске отметили День Героев России Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске отметили День Героев РоссииФото: Борис КОКУРИН

Я попытался сесть, но по нам открыли шквальный огонь. Пришлось отойти в сторону и дождаться прикрытия. Потом я подходил к месту аварии, вызывая огонь на себя, «Крокодилы» обнаруживали огневые точки и уничтожали их. Машина получила повреждения, но мы сели и забрали наших парней. Признаюсь, я даже не верил, что довезу Олега. Его ракетой буквально разорвало. Сначала доставили в Ханкалу, затем в Ростов. То, что он выжил, настоящее чудо. Мало того, через полгода он восстановился и продолжил летать.

В Хабаровске отметили День Героев России Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске отметили День Героев РоссииФото: Борис КОКУРИН

- Героизм - одно из самых главных качеств, которое отличает российского человека, я говорю «российского», потому что страна у нас многонациональная, и каждый из нас готов защищать свою Родину, - отмечает Елена Ларионова, депутат краевой Законодательной Думы, председатель постоянного комитета Думы по законности, правопорядку и общественной безопасности. - Офицеры, которые пришли сегодня на встречу, не имеют Золотой Звезды Героя, у них ордена «Мужества», «Красной Звезды».

В Хабаровске отметили День Героев России Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске отметили День Героев РоссииФото: Борис КОКУРИН

И мне важно было показать ребятам этих людей, то, как они относятся к жизни, их мужскую дружбу, их чувство плеча. Показать, что герои находятся среди нас. И те чувства, которые испытывают ребята, они дорогого стоят. И очень важно, что этот праздник у нас есть, что он возрожден и что наше государство может отметить этих людей - героев, которые делают нас сильнее, - подчеркнула депутат.

Встреча была организована в рамках проекта «Историческая память».

В Хабаровске отметили День Героев России Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске отметили День Героев РоссииФото: Борис КОКУРИН

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