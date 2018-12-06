Полиция проверяет информацию про врача, ударившего стулом пациента в больнице Комсомольска-на-Амуре

По информации из сети, инцидент произошел в городской больнице №7 Комсомольска-на-Амуре. Шестого декабря утром во время обхода врач медицинского учреждения ударил стулом пациента со сломанным бедра. По одной из версий, медик так отреагировал на неподобающее поведение пьяного мужчины. По другой - врачу просто не понравилось, что пациент не выполнял его рекомендации.

- По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, после которой уже будет принято процессуальное решение, - сказала Юлия Ким, сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Юности.

За комментарием «Комсомолка» обратилась и в саму больницу.

- У меня подтверждений информации, которая распространяется в интернете, нет. После проведения проверки станет ясно, как все было на самом деле, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Юлия Третьякова, заместитель главврача городской больницы №7 в Комсомольске-на-Амуре. - Мы, как медицинская организация, не можем разглашать сведения о пациентах. Я очень сомневаюсь, что все, о чем говорится на разных информационных ресурсах, правда. Там ситуация была несколько иная, пока об этом сказать не могу, но полиция уже обо этом осведомлена.

Если в ходе проверки выяснится, что врач действительно ударил мужчину, то скорее всего оперативники заведут уголовное дело.