В элитном лицее Хабаровска четвероклассника заставили таскать 20-литровую бутылку с водой.

ЗНАНИЯ С УТЯЖЕЛИТЕЛЕМ

Очередной школьный скандал. На этот раз внимание досталось хабаровскому лицею «Ритм». В середине ноября в школу приехали грузчики, чтобы доставить воду для учеников младшего класса. Охранник на входе парней остановил и попросил предъявить документы, но ни у кого из работников паспортов не оказалось. Тогда они нашли решение. Позвали одного из школьников и заставили его тащить 20-килограммовую бутылку. Все происходящее один из водоносов снял на камеру. По кадрам видно, как четвероклассник пытается поднять бутылку, но в силу возраста ему это не удается, поэтому он катит тару по полу.

- Я снимаю, в инстаграмм выложу, что в школу не пускают и дети таскают воду. С ума сойти. Это просто огонь. 20 килограммов бутылка, - комментирует происходящее автор видео.

Спустя месяц «фильм» попал в сеть. Кто-то из грузчиков счел нужным сказать, что это учителя заставили ребенка тащить на себе неподъемную бутылку. Результат не заставил себя долго ждать: прокуратура и следственный комитет инициировали проведение проверки.

- В ходе проверки будут установлены обстоятельства происшествия, а также дана оценка действиям (бездействию) должных лиц образовательного учреждения, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

В региональной прокуратуре также заявили, что в случае выявления нарушений законодательства будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

МЕСТЬ ВОДОНОСОВ

Чтобы выяснить, как такое могло произойти в одном из самых элитных лицеев дальневосточной столицы, «Комсомолка» обратилась к дирекции образовательного учреждения.

- Раздули из ничего. Все из-за того, что взрослые дяди, которые приходят в школу без документов, попросили мальчика покатить воду, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Лидия Беспятова, директор лицея «Ритм». - Люди обязаны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Мы и в фирму по доставке воды обращались, но никаких результатов. Да и поведение грузчиков оставляет желать лучшего. Ведут себя неподобающе, матерятся при детях и при родителях. Они заходят в класс и вместо того, чтобы молча занести и поменять воду, кричат: «Пацаны, учитесь на пятерки». Охранник сам слышал, как доставщик сказал, что сейчас заставит мальчика таскать воду и снимет все на камеру. Неприятно, ведь нас тут облили, в прямом смысле этого слова, грязью. Никогда в жизни в «Ритме» ученики не носили воду.

После разразившегося скандала, учреждение расторгло договор с компанией по доставке воды. Однако от неприятных последствий в виде проверок надзорных органов избавиться не получится. У дирекции «Ритма» даже есть версия, что видео попало в сеть, чтобы просто-напросто отомстить и насолить лицею за то, что их лишили объекта поставки воды.

В любом случае виновных в произошедшем найдут в результате оперативных мероприятий.