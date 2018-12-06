Свиноводческий комплекс «СКИФАГРО-ДВ» не может расчистить стройплощадку от мусора, который остался после распаковки импортной продукции. От поддонов, пленки и металлолома предприятию не разрешает избавиться таможня.

ЗАЙТИ СМОГЛИ, А ВЫЙТИ НИКАК

Резидентом ТОР свинокомплекс стал в прошлом году и создал на территории строящегося репродуктора для выращивания поросят особый режим таможенной зоны. Такая преференция позволяет инвестору не платить ввозной НДС и таможенные пошлины на импортные материалы и оборудование. Освобождает режим также от налогов на прибыль и имущество.

Преференции-преференциями, но не может быть у нас все хорошо и гладко, всегда найдется и сучок, и задоринка. В случае со свинокомплексом проблемой стал сам режим особой

На свои же грабли: Резидент ТОР «Хабаровск» не может вывезти мусорФото: Правительство Хабаровского края

таможенной зоны, который не позволяет банально избавиться от мусора.

- Нет регламентов и соответствующих процедур, - разводят руками владельцы предприятия. - На полном серьезе. Ждем ответа от таможни уже полтора месяца.

О проблеме было доложено губернатору края. Улыбаясь, Сергей Фургал пообещал: таможню убедим.

- Когда есть желание все решается, вы же понимаете? Не можете вывезти мусор, поговорим мы с таможней, убедим ее, что он не пойдет на вторичную переработку. Металлолом продадите, - сказал Сергей Фургал, глава региона.

МЯСО-МЯСОМ, НО ЭКОЛОГИЯ ВАЖНЕЕ

Еще одна проблема, с которой столкнулся инвестор, - отвод органических удобрений. Суть в том, что предприятия, которые находятся рядом с нерестовыми реками (а Амур относится именно к ним), должны иметь дополнительные очистные сооружения. Ближайший коллектор у свинокомплекса находится в 16 километрах.

На свои же грабли: Резидент ТОР «Хабаровск» не может вывезти мусор. Фото: «СКИФАГРО-ДВ»

Строительство очистных встанет в копеечку, поэтому владельцы предприятия готовы возводить забойный цех на другой площадке ТОР с уже готовой инфраструктурой. Рассматривается «Ракитное».

ДОЖИЛИ

На предприятии работают специалисты из Алтайского края - в нашем регионе нет сельскохозяйственных высших учебных заведений. Прореху закроют тем, что откроют в Хабаровске филиал Дальневосточного аграрного университета (Амурская область) и обучать своих специалистов.

А через неделю на стажировку приедут и преподаватели из Хорского агропромышленного техникума.

ЦИФРЫ

В Хабаровском крае производится менее 11 процентов от потребности в мясе. На каждого жителя региона по нормативу приходится до 75 килограммов в год. Из них 18 килограммов - свинины. Чтобы закрыть потребность, краю нужно три-четыре новых свинокомплекса, две бройлерные птицефабрики, четыре-шесть объектов по выращиванию крупного рогатого скота, естественно, для мяса.

На свои же грабли: Резидент ТОР «Хабаровск» не может вывезти мусор. Фото: «СКИФАГРО-ДВ»

Развитие собственного производства позволит снизить себестоимость выпуска мяса примерно на 30 процентов.