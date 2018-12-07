2018-12-07T07:48:14+03:00
Общество

Счетная палата Хабаровского края проверит стимулирующие выплаты учителям по просьбе депутата

Руководители образовательных учреждений жалуются на тотальное сокращение стимулирующего фонда
Поделиться:
Изменить размер текста:

Депутат Законодательной Думы Хабаровского края, координатор партийного проекта «Новая школа» Ирина Белова через бюджетный комитет внесла в Контрольно-счетную палату региона предложение проверить соблюдение порядка начисления учителям стимулирующих выплат.

Дело в том, что зарплата педагога состоит из основной части и стимулирующей. С помощью стимулирующей части директор школы может поощрять учителей, доплачивать им за дополнительную работу с детьми, которой в школе обычно немало. Однако, в последнее время руководители образовательных учреждений жалуются на тотальное сокращение стимулирующего фонда. Денег на это или вообще не дают или дают очень мало.

Министерство образования Хабаровского края в полном объеме перечисляет муниципалитетам средства на образование, в соответствии с порядком подушного финансирования. В этих финансах закладываются средства на стимулирующие выплаты учителям. В отношении краевых учебных заведений существует норма, что не менее 30% фонда оплаты труда должны тратиться на стимулирующие выплаты, в отношении муниципальных учреждений обязательного процента нет. В результате деньги потенциального стимулирующего фонда могут быть истрачены муниципалами на другие нужды под грифом «Образование».

- Стимулирующий фонд – важный инструмент в управлении образовательного учреждения. Поощряя учителей за успехи в работе с детьми, можно повысить качество образования, внедрить в школьный процесс инновации, например, здоровьесберегающие технологии. Важно, чтобы местные власти выделяли учебным заведениям достаточно средств на стимулирующий фонд. Поэтому я решила попросить Контрольно-счетную палату Хабаровского края проверить, как муниципалитеты тратят финансы на образование, если до учителей часть денег не доходит, - рассказала Ирина Белова о своей инициативе.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Следствие ведет Скойбеда: Посадят ли трех полицейских начальников из Уфы за изнасилование дознавательницы, которого не было?
Спецкор «КП» Ульяна Скойбеда разбиралась с запутанной историей 18+, в которой все персонажи реальны, но ни один сотрудник не пострадал [видео, фото]
Как коммерсанты превратили набитые стеклом «лечебные» матрасы в прибыльный бизнес
Спецкор "КП" Владимир Ворсобин попытался разобраться, как вышло, что больным втридорога впаривают иллюзию выздоровления, и государственная машина ничего не может с этим поделать [Часть 2]
Русский бизнес - безжалостный и беспощадный: Нам впаривают набитые стеклом «лечебные» матрасы, наваривая на этом миллиарды
Журналист «КП» Владимир Ворсобин попытался разобраться, почему в нашей стране процветает сомнительный бизнес по продаже больным втридорога иллюзий выздоровления. И государственная машина ничего не может с этим поделать [Часть 1]
Новшества российских авиакомпаний: что на самом деле изменилось для пассажиров?
Скоро новогодние каникулы, пассажиры дружно полетят на курорты и в гости к родственникам. Интернет кипит от слухов: мол, за выбор места в самолете нужно платить, за регистрацию в аэропорту - тоже. Давайте разберемся, что реально изменилось
Новости 24
Юные хабаровчане пишут письма Деду Морозу, пока взрослые решают насущные вопросы
Интернет-мошенница, обманувшая жительницу Крыма, нашлась в Комсомольске-на-Амуре
Комсомольские кванторианцы вернулись победителями с краевого «Робофеста»
Отчаянный дачник в Хабаровском крае пытался спалить свой дом вместе с запасами конопли
Сотовая связь появилась в отдаленных селах Хабаровского края
«Давний знакомый» выманивал деньги у доверчивых хабаровчан, обещая угостить икрой
Пьяный водитель в Хабаровске врезался в машину мирных горожан
В Хабаровском крае рассказали, кого поздравят в день Героев Отечества
В Хабаровске собираются воссоздать разрушенную историческую триумфальную арку
Один удар кочерги решил исход спора между тещей и зятем в Хабаровске
Строительная фирма в Хабаровском крае накопила долгов по зарплате на шесть миллионов рублей
Нерадивому бизнесмену из Амурска пригрозили забрать грузовик за долги