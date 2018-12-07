2018-12-10T04:30:18+03:00
Общество

Счетная палата Хабаровского края проверит стимулирующие выплаты учителям по просьбе депутата

Руководители образовательных учреждений жалуются на тотальное сокращение стимулирующего фонда
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Депутат Законодательной Думы Хабаровского края, координатор партийного проекта «Новая школа» Ирина Белова через бюджетный комитет внесла в Контрольно-счетную палату региона предложение проверить соблюдение порядка начисления учителям стимулирующих выплат.

Дело в том, что зарплата педагога состоит из основной части и стимулирующей. С помощью стимулирующей части директор школы может поощрять учителей, доплачивать им за дополнительную работу с детьми, которой в школе обычно немало. Однако, в последнее время руководители образовательных учреждений жалуются на тотальное сокращение стимулирующего фонда. Денег на это или вообще не дают или дают очень мало.

Министерство образования Хабаровского края в полном объеме перечисляет муниципалитетам средства на образование, в соответствии с порядком подушного финансирования. В этих финансах закладываются средства на стимулирующие выплаты учителям. В отношении краевых учебных заведений существует норма, что не менее 30% фонда оплаты труда должны тратиться на стимулирующие выплаты, в отношении муниципальных учреждений обязательного процента нет. В результате деньги потенциального стимулирующего фонда могут быть истрачены муниципалами на другие нужды под грифом «Образование».

- Стимулирующий фонд – важный инструмент в управлении образовательного учреждения. Поощряя учителей за успехи в работе с детьми, можно повысить качество образования, внедрить в школьный процесс инновации, например, здоровьесберегающие технологии. Важно, чтобы местные власти выделяли учебным заведениям достаточно средств на стимулирующий фонд. Поэтому я решила попросить Контрольно-счетную палату Хабаровского края проверить, как муниципалитеты тратят финансы на образование, если до учителей часть денег не доходит, - рассказала Ирина Белова о своей инициативе.

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